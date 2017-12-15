... и Единый урок прав

Уполномоченный по правам человека в Тверской области Надежда Егорова провела Урок прав человека в образовательном учреждении Конаковского района «Городенская православная гимназия».

Проведение урока приурочено к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря, и Дню Конституции Российской Федерации - 12 декабря. Надеждой Егоровой была поддержана инициатива Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой о проведении Единого урока прав человека для учащихся школ России.

Уполномоченным по правам человека в Тверской области было направлено письмо министру образования Тверской области о необходимости проведения таких уроков в Тверской области.

По информации Минобра проведение Урока прав человека в образовательных организациях региона запланировано в декабре 2017 - январе 2018 года. Одновременно будут организованы конкурсы рисунков для учащихся начальных классов «Я и мои права». В рамках проведения уроков обществознания планируется проведение лекций, деловых игр на знание основ прав человека. Обучающиеся в 5 - 11 классах примут участие во II Всероссийском конкурсе гражданской грамотности «Онфим», тестировании на знание прав человека.

Уполномоченный по правам ребенка в Тверской области Лариса Мосолыгина также приняла участие в акции. Она провела Урок прав человека в муниципальном образовательном учреждении многопрофильной гимназии № 12 г. Твери. В атмосфере заинтересованного общения и с помощью интерактивных форм взаимодействия, при примере конкретных жизненных ситуаций ребята определяли границы прав и обязанностей человека, обсуждали ситуации законного и незаконного ограничения прав, соотношения ограниченных прав и ограниченных физических возможностей человека.

В течение дня в гимназии также прошли Уроки доброты для разных классов. Волонтер акции педагог Анна Цыблова предложила шестиклассникам создать тактильную книгу для слепых детей со стихами А. Барто. Для книги использовались самые различные материалы, в том числе - с активной подачи самих ребят. Так, например, скамейку для зайки ученики предложили сделать настоящую, из дерева, а для грузовика принести колеса от машинок.

Мама ребенка с особенностями развития представитель общественной организации «Дети-ангелы» Ольга Мязина провела Урок доброты в 4 классе. Ребята заинтересованно и с пониманием восприняли информацию о людях с ограниченными возможностями, узнали, как можно корректно и вежливо к ним обращаться, как предлагать помощь. И поняли, что играть и дружить можно с любым ребенком, вне зависимости от его физических возможностей.

Декабрь милосердия в Тверской области продолжается.