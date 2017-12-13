ПОЧТИ ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА - НА ЛЕКАРСТВА

Тверской области из федерального бюджета дополнительно выделено более 3,8 млн рублей на обеспечение граждан лекарствами

Почти на 445,2 млн рублей увеличен объем субвенций регионам России на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированным питанием детей с инвалидностью. Соответствующее решение принято в Правительстве Российской Федерации. Тверской области дополнительно по этому направлению выделено более 3,8 млн рублей.

Президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября 2017 года в числе ключевых мер поддержки российских семей назвал улучшение качества медицины.

Вопрос развития отрасли здравоохранения, в том числе совершенствования лекарственного обеспечения граждан, обсуждался на совещании по информатизации отраслей Тверской области, которое 7 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

«Наша основная задача – снижение смертности, улучшение демографии на территории региона», – подчеркнул Игорь Руденя.

В Тверской области внедрена единая информационная система, которая позволяет обеспечивать получение лекарств в минимальные сроки. По поручению Игоря Рудени идет расширение сети государственных аптек «Фармация». Планируется, что в 2017 году на территории Верхневолжья будут действовать 40 аптечных пунктов, в том числе обеспечивающих отпуск льготных лекарственных препаратов.

Дополнительные федеральные средства субъектам страны направлены в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи по указанному направлению. В настоящее время этой формой поддержки охвачены более 3,6 миллиона жителей страны. Общий объем федеральных субвенций регионам составил 34,2 млрд рублей.

С учетом дополнительных ассигнований Тверской области в 2017 году выделено от Федерации более 258,1 млн рублей на обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированным питанием детей с инвалидностью.

Пресс-служба Правительства Тверской области.