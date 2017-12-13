На областном телевидении выйдет программа «Разговор с Губернатором»

Итоги уходящего года и перспективы развития в 2018-м. Острые вопросы и пути решения наболевших проблем. Актуальные темы и важные события в программе «Разговор с губернатором». Свой вопрос Игорю Рудене с 12 по 22 декабря вы можете задать по телефону 32-36-91 код города (4822) или оставить на официальных страницах «Вести - Тверь» ВКонтакте и Фейсбуке. «Разговор с губернатором» смотрите 23 декабря в 8.20 утра в эфире телеканала Россия1.