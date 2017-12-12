ПОДДЕРЖАТ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ

В Тверской области «демографический пакет» Владимира Путина дополнят региональными мерами поддержки молодых семей

В 2018 году в Тверской области улучшить жилищные условия благодаря получению социальных выплат смогут 199 молодых семей, что в 2,5 раза больше, чем в нынешнем году. Реализации региональных мер поддержки молодых семей стала основным вопросом повестки дня заседания Правительства Тверской области, которое 12 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

«Именно молодёжная политика формирует перспективы и активность молодого поколения в социальной жизни страны. Обеспечивая молодым семьям поддержку в решении жилищного вопроса, мы не только закрепляем в регионе молодых специалистов, но и создаём условия для рождения детей, укрепления семей, а в конечном итоге – развития Тверской области», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В 2018 году объем средств, направляемых из областного бюджета на предоставление социальных выплат увеличится в 6 раз и составит 60 млн рублей. Вместе с федеральным и муниципальным финансированием общая сумма средств на эти цели составит 136 млн рублей. В 2017 году на реализацию программы было направлено более 50 млн рублей, из которых средства регионального бюджета – 10 млн рублей. Это позволило оказать поддержку 76 семьям из 19 муниципалитетов. Выплату можно использовать на покупку или строительство жилья, оплату первоначального взноса или погашение ипотеки.

Ожидается, что в результате увеличения объемов областной поддержки в течение трех лет удастся предоставить выплаты всем семьям, нуждающимся в поддержке. На сегодня в Тверской области таковых 728.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, решение этой задачи станет дополнением к «демографическому пакету», который недавно предложил для реализации Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Кроме того, глава региона обратил особое внимание на необходимость учитывать территориальный аспект при оказании поддержки.

«Необходимо выделить муниципалитеты, которым особенно важно закрепить молодёжь, в том числе молодых специалистов, и помогать им в первую очередь. Также программа должна быть интегрирована с процессами создания рабочих мест во внебюджетной сфере во всех муниципалитетах», - подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.