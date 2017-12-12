НАГРАДЫ - В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды жителям Тверской области

12 декабря, в день Конституции Российской Федерации, Губернатор Игорь Руденя вручил государственные и региональные награды 33 жителям Верхневолжья — врачам, работникам учреждений образования, культуры, спорта и соцзащиты, журналистам, экономистам, юристам, представителям промышленной сферы, творческих профессий, правоохранительных структур, общественникам, государственным служащим.

«В основу Конституции положены такие базовые положения как независимость России, общественное единство и согласие, патриотизм и стремление приносить пользу Родине. Президент Владимир Владимирович Путин отметил, что к нашей Конституции необходимо относиться бережно, и это очень важно для сохранения стабильности в нашей стране», — обозначил Игорь Руденя, открывая торжественное мероприятие.

По мнению Губернатора, каждый житель региона, которому вручены награды, вносит вклад в реализацию государственной политики, защиту национальных интересов России.

«Своим трудом вы проявляете заботу о социальном благополучии людей, их здоровье, образовании, обеспечиваете рост экономики и поддержание правопорядка, сохраняете культуру, традиционные нравственные ценности», — обратился Игорь Руденя к собравшимся.

Почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено врачу областной клинической больницы Валерию Блохину и заведующей отделением областной стоматологической поликлиники Галине Лисиной.

Благодарность Президента РФ объявлена старшему тренеру-преподавателю тверской спортивной школы олимпийского резерва №12 Наталье Васильевой, главному врачу областного психоневрологического диспансера Наталье Максимовой, директору Западнодвинской школы №2 Валентине Никифоровой.

«Эта награда — признание не только моих личных достижений, но и достижений всего педагогического коллектива. Опыт талантливых учителей и таких же талантливых учеников позволил сделать школу небольшого города известной на российском уровне», — сказала Валентина Никифорова.

Высшей наградой региона — почётным знаком Губернатора Тверской области «Крест святого Михаила Тверского» — отмечена работа заведующего сектором краеведения Ряснинского дома досуга Александра Волнухина, а также руководителя хора Тверского педагогического колледжа Леонида Михно.

Пресс-служба Правительства Тверской области.