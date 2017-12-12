ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ НА ПОДДЕРЖКУ

Более 5 млн рублей выделено в Тверской области на поддержку некоммерческих социально ориентированных организаций

5,2 млн рублей выделено в 2017 году в Тверской области на реализацию проектов некоммерческих социально ориентированных организаций. Вопрос вошел в повестку заседания регионального Правительства, которое 12 декабря провел Губернатор Игорь Руденя.

«Деятельность этих объединений очень важна. Работа НКО помогает комплексно подходить к развитию гражданского общества. Планируем оказывать им не только грантовую поддержку, но и дополнительно усиливать материально-техническую базу этих организаций», – прокомментировал Игорь Руденя принятое решение представителям СМИ.

По отрасли «Культура» одобрено выделение 139,8 тыс. рублей благотворительному фонду Владимира Спивакова «Верхневолжье» на проект «Уроки мастерства», который направлен на повышение уровня профессионального мастерства обучающихся в системе допобразования. Запланировано проведение мэтрами Российской инструментальной школы мастер-классов, а также гала-концерта с участием юных талантов, в том числе детей с ограниченными возможностями.

Ранее на поддержку НКО в сфере культуры было направлено 1,2 млн рублей на реализацию пяти проектов.

4 млн рублей выделено 10 организациям, реализующим социально значимые инициативы, в том числе с привлечением волонтеров.

2018-й объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом добровольца и волонтера. По мнению главы государства, это станет признанием заслуг этой категории граждан, оценкой их колоссального вклада в развитие страны.

Поисково-спасательный отряд «Сова» получил финансовую помощь от региона на приобретение специальных технических средств для поиска людей и обучения волонтеров поисковой работе.

Также принято решение о выделении грантов Торопецкой экологической организации «Наследие» на проведение «Летней экологической школы» для детей из неблагополучных семей и Ассоциации вузов Тверской области на проект «Здоровье – дело нации» по обследованию жителей.

«Радио Вера Верхневолжье» получил поддержку на программу «Дело дня Верхневолжье», посвященную благотворительности и волонтерству, «Женская Ассамблея» – на образовательное мероприятие для детей «Урок хлеба».

Кроме того, гранты предоставлены Институту регионального развития на программу повышения эффективности работы некоммерческих объединений «НКО 2.0» и организацию фестиваля благотворительности и волонтерства «Площадь Добра». На проведение социально значимых мероприятий выделены средства благотворительному фонду помощи онкобольным людям им. Виктории Рудневой; областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; «Российскому фонду мира»; центру содействия здоровому образу жизни населения «Трезвая Тверь».

Пресс-служба Правительства Тверской области.