ЕГЭ СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

В муниципальных образованиях Тверской области совершенствуются условия для проведения единого государственного экзамена

В муниципальных образованиях Верхневолжья проводится работа по улучшению условий для проведения итоговой аттестации обучающихся. В 2017/2018 учебном году школьникам не потребуется преодолевать большие расстояния для сдачи ЕГЭ. Задача поставлена Губернатором Игорем Руденей.

«Во всех районах должна быть возможность сдавать ЕГЭ. Маршрутизация школьников должны быть организована так, чтобы обеспечить всем детям комфортные условия для прохождения экзаменов», — обозначил Игорь Руденя на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, где обсуждался вопрос.

В текущем году условия для проведения единого государственного экзамена созданы в 11 муниципальных образованиях. В 2018 году возможность сдавать ЕГЭ в своем муниципалитете будет у выпускников Сандовского района.

Общее число пунктов на данный момент — 53. Все они оборудованы видеонаблюдением, металлодетекторами, средствами подавления сотовой связи.

С 2018-го во всех пунктах проведения экзаменов на территории Тверской области будет использоваться технология печати и сканирования полных комплектов экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях. Это позволит повысить информационную безопасность во время ЕГЭ, сэкономить средства на доставку бланков.

По предварительным данным, в ЕГЭ-2018 примут участие свыше 5,9 тысячи школьников. Определиться с предметами по выбору ребята должны до 1 февраля. На прошлой неделе выпускники написали итоговое сочинение, необходимое для получения допуска к экзаменам.

Досрочный период ЕГЭ состоится с 21 марта по 4 апреля. Основной период экзаменов у одиннадцатиклассников будет проходить с 28 мая по 20 июня. Первыми предметами станут география, информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Обязательные экзамены по математике выпускники будут сдавать 30 мая (базовый уровень) и 1 июня (профильный уровень), по русскому языку – 6 июня. С 22 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов в основной период.

Как и в прошлом году, планируется проведение ЕГЭ и в дополнительный период: 4 и 7 сентября.

В Тверской области работает региональная «горячая линия» по вопросам ЕГЭ (4822) 32-06-19, по вопросам проведения ГИА в 9-х классах (4822) 34-96-08, «горячая линия» Рособрнадзора(495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ (495) 104-68-38.

Пресс-служба Правительства Тверской области.