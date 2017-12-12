Серебро "Северного сияния" !

С 8 по 10 декабря в Мурманске проходил 44 традиционный международный турнир по спортивной борьбе " Северное сияние".

Среди почётных гостей соревнований были чемпион Олимпийских игр ,чемпион мира и Европы по греко-римской борьбе Алексей Мишин,который провёл пресс-конференцию и поделился с юными спортсменами секретами спортивного мастерства, а так же президент федерации спортивной борьбы г.Санкт-Петербурга Алексей Широких , члены Совета Федераций России и правительства Мурманской области. В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены регионов России , Норвегии, Швеции, Финляндии. Тверской регион представляли воспитанники тренера Алексея Овчинникова из Конаковского района.В результате двухдневных состязаний на борцовских коврах трое наших борцов вышли в финал соревнований и завоевали серебрян

ные награды. Призёрами соревнований стали Алевтина Петрова в весовой категории до 65 кг.( дисциплина женская вольная борьба)., Анастасия Бороненкова в весовой категории до 70 кг.( дисциплина женская вольная борьба) и Илья Бугаенко в весе до 73 кг.(дисциплина греко-римская борьба).Тренер команды Алексей Овчинников получил на турнире официальное приглашение на участие в международном турнире по спортивной борьбе который должен состоятся в апреле 2018 г. в г. Киркенес (Норвегия). Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успехов в покорении спортивных вершин!

На фото:тверские спортсмены и тренер Алексей Овчинников с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Алексеем Мишиным.