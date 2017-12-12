АНЮТА КУВШИНОВА ВЫСТУПИЛА НА "СИНЕЙ ПТИЦЕ"

В воскресенье, 10 декабря Аня КУВШИНОВА из г. Конаково, которая играет в образцовом детском театре "ТЕРЕМОК" ДК "Современник" (руководитель Ольга Бардакова) выступила в открытом телевизионном Всероссийском конкурсе юных талантов "СИНЯЯ ПТИЦА"! Перед конкурсом наставница юной звездочки поделилась с нами своими мыслями и надеждами:

Нам всем, хоть однажды хотелось взлететь. Взлететь от радости, взлететь над суетой, просто подняться над самим собой, поверив, что "не Боги горшки обжигают", а мы сами своими руками мастерим себе крылья. У Господа нет других рук кроме наших - это так. Мечты сбываются только у тех, кто знает чего хочет, добиваясь этого упорным и каждодневным трудом. Аня Кувшинова, а талантом она, слава Богу, не обижена - одна из тех, кто умеет трудиться. Новый конкурсный телевизионный проект "Синяя птица" был её мечтой. И эта мечта стала реальностью! На кастинге, где члены жюри вытирали слёзы от смеха и снимали её на телефоны пришла надежда, что прошла кастинг и будет допущена к конкурсной программе. Потом было долгое ожидание когда вызовут на съёмку. Практически всё лето прошло в ожиданиях, хотя уже были заполнены анкеты участников. И вот новое задание, предложенное организаторами конкурса, и снова работа над новым материалом и, наконец, съёмка! Конечно, без волнения не обошлось, но всегда рядом надежная поддержка - родные люди. Это прежде всего родители Ани - Александра Евгеньевна Смолина и Олег Анатольевич Кувшинов, это её бабушка и дедушка, это её старший брат, ныне курсант военного института Алексей, а также все многочисленные родственники, которые остались жить в Узбекистане. Спасибо им огромное за Аню! Ведь ей всего 8 лет, а поддержка близких нужна и в 16, и в 26 и... Педагог только открывает двери, ученик сам решает идти ему дальше или не идти. И хотя, от учителя всё-таки многое зависит насколько он ярко зажжет эту искру Божию, но как говорится: спасибо Господу, спасибо родителям и ещё раз спасибо Господу!))) «Нельзя научить, можно только научиться» - об этом говорил и Всеволод Мейерхольд, и Л.С. Выготский. В постижении мастерства действительно ко всему нужно иметь желание....