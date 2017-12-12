НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ НА КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ

Вчера, 9 декабря в Твери, в областном Доме народного творчества состоялся финал областного конкурса чтецов «Дыхание серебряного века» и посвящался 150 -летию К. Д. Бальмонта. Конкурс проходил в 2 этапа в следующих возрастных категориях: 1 категория - от 7 до 10 лет; 2 категория - с 11 до 18 лет;

3 категория - с 19 и старше;

Всего в конкурсе приняло участие более 400 участников со всей области. На финал было приглашено 38 чтецов. И вот результаты: Лауреат 1 ст. (1 категория) - Кузьма Голованов ( образцовый детский театр "Теремок" ДК "Современник"г. Конаково. Лауреат 2 ст. (1 категория) - Георгий Дзагнидзе ( образцовый детский театр "Теремок" ДК "Современник"г. Конаково. Лауреат 1 ст. (2 категория - самая многочисленная!!!) - Егор Алексеев (образцовый детский театр "Теремок" ДК "Современник"г. Конаково. Очень рада за своих мальчишек. Не подвели. К.Бальмонт был бы доволен тоже))) Жаль, что, из-за участия в спортивных мероприятиях, на финал в Тверь не смогла приехать Аня Кувшинова, хотя, по итогам первого тура её ждал главный приз - гран-при, но... но какие наши годы! Дай Бог сил, терпения и горячей любви к театру и литературе! Самое главное, что все остались довольны своими заслуженными наградами!



Ольга Бардакова.