ОБСУДИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО СОБОРА

В Правительстве Тверской области обсудили строительство Спасо-Преображенского собора в Твери

11 декабря Губернатор Игорь Руденя провел очередное совещание по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери. Актуальные на сегодня вопросы обсудили Митрополит Тверской и Кашинский Виктор, члены Правительства региона, представители строительных и архитектурных организаций, руководство тверского регионального благотворительного фонда «Собор» и другие участники процесса.

«До конца года мы проведем еще несколько совещаний, после чего необходимо переходить в практическую плоскость и встречаться уже на строительной площадке. Необходимо, чтобы работы по восстановлению собора выполняла местная высокотехнологичная организация. Главное - обеспечить качество и соблюдение сроков», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

В ближайшее время должен быть заключен договор генподряда со строительной организацией и составлен график финансирования работ.

Помимо восстановления собора будет вестись работа по воссозданию колокольни. В начале нового года на ее месте начнутся археологические работы. На совещании обсуждался вопрос заключения договоров на проведение раскопок, а также проектирования колокольни. Кроме того, речь шла об изготовлении самих колоколов. На момент разрушения собора их было 13, ни один из них не сохранился.

Среди других вопросов повестки дня - заключение договора на изготовление иконостаса. Планируется, что эти работы выполнит ООО «Щигровское Православное Братство во имя Святой Троицы». Участники обсудили, из каких материалов и в какие сроки будет выполнен этот важнейший элемент убранства храма.

Завершение основных работ по восстановлению собора планируется приурочить к торжественным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского, которые пройдут в декабре 2018 года.

Значимость восстановления Спасо-Преображенского собора подчеркнула Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего недавнего визита в Тверскую область. В частности, глава Совфеда отметила, что возрождение исторического архитектурного и культурного наследия является символом возвращения к истокам, духовным традициям.

Пресс-служба Правительства Тверской области.