12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Конституция воплотила в себе опыт и достижения предшествующих поколений, стала фундаментом для решения масштабных задач, связанных с обеспечением мира и согласия в обществе, укреплением экономики и развитием социальной сферы, ростом благосостояния населения. В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, реализации планов и новых успехов во благо нашей страны – великой России.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители Конаковского района! Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с одним из главных государственных праздников нашей страны - Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция, Основной закон, во все времена была олицетворением и символом развитой государственности, гражданственности, прав и свобод человека, отражала весь опыт и достижения России, накопленные за многие столетия истории, определяла стратегию дальнейшего развития страны. Конституция Российской Федерации стала прочным фундаментом демократического развития государства, высшей ценностью которого был провозглашен человек. В стране стало формироваться новое гражданское общество, которое взяло на себя ответственность за будущее Родины.

Суть власти любого уровня: работать для народа, выше всего ставить интересы людей. Наша задача - добиваться, чтобы принципы демократии и справедливости стали нормой жизни, чтобы каждый житель Конаковского района ощущал как гражданин России надежную защиту Закона, чтобы его семья жила в безопасности. Мы уверены, что активное участие людей в экономической, общественной и политической жизни нашего района, области, региона позволит наиболее эффективно реализовать богатый потенциал нашей родины.



С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных,

глава Конаковского района Л.А.Козлова,

глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.