РАЗРЕШИТЕ ПРИГЛАСИТЬ…

...НА «ЗИМНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ»!

16 декабря в 17.00 на главном танцполе Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка» пройдет второй Областной детский фестиваль бального танца среди любителей - «Зимнее Вдохновение». А его юные участники в возрасте от 6 до 15 лет в очередной раз докажут , что сплав энтузиазма, труда и таланта способен завоевывать все новые и новые высоты на спортивно-танцевальном Олимпе.

В этот день, в атмосфере доброжелательности и семейного праздника, зазвучат волнующие мелодии вальса, зажигательной польки и квикстепа, самбы и ча-ча-ча. Пластика движений, поворот головы, отточенные шаги и жесты- все это и многое другое, что имеет самое прямое отношение к технике спортивно-бального танца, пойдет в зачет юным дарованиям «Зимнего вдохновения». И хотя сам фестиваль еще сравнительно молод, его популярность и география участников растут год от года. На танцполе «Зимнего Вдохновения» -2017 соберутся около 100 любителей детского бального танца из городов Кимры и Конаково, Бологого и ЗАТО «Озерного» , Вышнего Волочка и Твери. Главными и благодарными зрителями фестиваля будут , конечно же, самые близкие люди - мамы и папы, бабушки и дедушки.

Настоящим подарком для гостей праздника и мастер-классом для участников станут выступления показательных пар танцоров: чемпиона Тверской области по бальным танцам Михаила Одегова и призера чемпионатов региона Натальи Ивановой, также призеров областных соревнований Александра Бушмарина и Полины Бобровой.

Организаторы мероприятия – первый в Твери народный ансамбль спортивного бального танца «Вдохновение» Тверского областного Дворца культуры «Пролетарка», которым вот уже более четверти века руководят тренер высшей категории России, высококвалифицированный педагог Ольга Юрьевна Харитонова и дипломированный тренер Анатолий Александрович Арсирий. За это время клуб вдохновил на занятия танцами не одно поколение горожан. Здесь выросли победители чемпионатов области, призеры и финалисты Международных турниров в Швейцарии, Чехии, Великобритании, Голландии, Франции, а также финалисты чемпионатов Мира и Европы. Чтобы соответствовать высокому танцевальному уровню, участники ансамбля, а это дети, школьники, студенты , постоянно совершенствуют технику спортивного бального танца, проводят отчетные творческие концерты, участвуют в конкурсах .

Областной фестиваль «Зимнее вдохновение» задуман для творческой поддержки начинающих танцоров области. Также традиционными здесь стали «Осеннее…» и «Весеннее Вдохновение». Главная идея каждого из них, по мнению Ольги Харитоновой:

-развивать красивые бальные танцы, а не спортивные состязания. Тогда это не сковывает творческие устремления и фантазии ребенка, а занятия танцами для некоторых из них могут стать смыслом и делом всей жизни!