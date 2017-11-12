В Андреапольском районе Тверской области завершено строительство газопровода к деревне Луги

В Андреапольском районе Тверской области построен межпоселковый газопровод высокого давления до деревни Луги и распределительный газопровод по территории населенного пункта. Общая протяженность новых сетей составила более 9 км.

«Вопрос газификации является ключевым в развитии экономического потенциала региона. Эффективность реализации программы газификации означает эффективность развития территорий и улучшение инвестиционного климата. Это системная работа, в которой должны активно участвовать главы муниципальных образований», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Кроме газопровода построен современный пункт редуцирования газа, обеспечивающий надежность эксплуатации сети газораспределения.

Строительство новых сетей позволит подключить к природному газу около 70 домовладений, а также три коммунально-бытовых объекта.

Строительство газопроводов велось в рамках программы газификации Тверской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Тверь».

В настоящее время в Тверской области идёт формирование региональной программы газификации на 2018 и плановый период 2019-2021 годов. В проект документа включено более 30 объектов в разных муниципалитетах. Приоритетными направлениями являются газификация юго-западных и северо-восточных районов Верхневолжья. В частности, запланированное строительство газопровода Ржев-Нелидово позволит обеспечить подачу газа в Торопецкий, Западнодвинский, Нелидовский, Оленинский, Бельский районы. Газификация Сандовского и Весьегонского районов предусмотрена со стороны Вологодской области от перспективной газораспределительной станции (ГРС) «Устюжна». Подключение к газу Краснохолмского, Молоковского и Максатихинского районов станет возможным после реконструкции ГРС «Бежецк».

Справочно: Финансирование программы газификации Тверской области на 2017-2021 годы составляет порядка 2,2 млрд рублей. На эти средства планируется построить более 186 км газопроводов-отводов, 324 км межпоселковых и 460 км внутрипоселковых газопроводов.

Решение ускорить темпы газификации Верхневолжья принято в ходе переговоров, проведённых Игорем Руденей с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в 2016 году.

Пресс-служба Правительства Тверской области.