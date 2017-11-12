ГРАНТЫ - НАЧИНАЮЩИМ ТВЕРСКИМ ФЕРМЕРАМ

Более 14,8 млн рублей дополнительно планируется направить на грантовую поддержку начинающих фермеров Тверской области в 2017 году

В Тверской области в 2017 году ещё один начинающий фермер и одна семейная животноводческая ферма получат гранты на развитие своего дела. Для этого планируется дополнительно выделить свыше 14,8 млн рублей из регионального и федерального бюджетов. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Необходимо наращивать поддержку села, развивать производственную инфраструктуру. Важно, чтобы молодёжь оставалась жить и работать в сельских территориях», — считает Игорь Руденя.

Ранее в текущем году финансовая поддержка в размере более 38 млн рублей была оказана 7 начинающим и действующим фермерским хозяйствам Верхневолжья. С учётом дополнительных ассигнований общий объём средств по этому направлению составит порядка 52,9 млн рублей.

Ожидается, что в 9 хозяйствах-получателях грантов будет создано 25 новых рабочих мест, а объёмы производства животноводческой продукции увеличатся на 10%. Ключевое направление господдержки малых форм хозяйствования в АПК Тверской области — увеличение поголовья крупного рогатого скота.

Необходимость проработки механизмов повышения эффективности молочного и мясного скотоводства, а также привлечения фермеров в эти секторы отметил Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию сельского хозяйства в Нечерноземье, которое провел в июле прошлого года в Тверской области.

Отбор получателей грантов ведётся на конкурсной основе. Начинающие фермеры в этой сфере могут рассчитывать на выплаты в размере до 3 млн рублей, семейные сельскохозяйственные предприятия — до 30 млн рублей.

Средства можно потратить на покупку земельных участков, строительство и реконструкцию хозяйственных и производственных помещений, приобретение животных, транспорта и оборудования, ремонт дорог.

Обязательное условие предоставления грантовой поддержки — софинансирование со стороны получателей: не менее 10% для новых крестьянско-фермерских хозяйств и не менее 40% для семейных ферм.

Начиная с 2012 года гранты на создание и развитие производства получили 58 начинающих фермеров и 18 семейных животноводческих ферм Верхневолжья. Общий объём средств составил 173,6 млн рублей, в том числе 45,9 млн рублей из областного бюджета и 127,7 млн рублей из федеральной казны.

Закуплено 32 трактора, 23 единицы самоходной сельскохозяйственной техники, 7 грузовых автомобилей, 28 единиц оборудования для производства и переработки молока, комплект оборудования для переработки мяса. Приобретено свыше 135 га земель, 370 голов крупного рогатого скота молочного направления, более 360 голов КРС мясного направления. Отремонтировано 6 производственных помещений, проведена реконструкция и модернизация на 7 фермах.

Согласно планам Министерства сельского хозяйства Тверской области, в 2018 году грантовые средства на общую сумму 68 млн рублей будут выплачены 6 фермерам и 4 семейным животноводческих фермам.

Пресс-служба Правительства Тверской области.