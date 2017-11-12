ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР": "ПОДЪЕМНЫЕ" ДЛЯ ФЕЛЬДШЕРОВ

С 2018 года фельдшерам Тверской области планируется предоставлять «подъёмные» выплаты в размере 500 тыс. рублей

С 2018 года планируется расширить действие федеральной программы «Земский доктор» и на фельдшеров. В Тверской области общий объём средств по этому направлению будет увеличен и составит 24 млн рублей: порядка 14,4 млн рублей предусмотрено в федеральном бюджете, свыше 9,6 млн рублей – в региональном. Вопрос обсудили на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

«Приоритетной задачей для нашего региона является развитие сельской медицины. Для этого мы будем наращивать объёмы выездных форм работы, развивать санавиацию, устанавливать новые фельдшерско-акушерские пункты. Важно, чтобы данные меры сопровождала системная работа по сокращению кадрового дефицита», — обозначил Игорь Руденя.

Единовременная компенсационная выплата в рамках программы «Земский доктор» останется на уровне 1 млн рублей, для фельдшеров составит 500 тыс. рублей. Претендовать на получение «подъёмных» смогут специалисты в возрасте до 45 лет, которые устроятся на работу в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках, посёлках городского типа или городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Проработать на новом месте они должны не менее 5 лет.

Кроме того, на территории Верхневолжья действует дополнительная региональная мера по привлечению и закреплению в сельской местности медработников среднего звена. Размер выплаты составляет 300 тыс. рублей. На обеспечение программы в 2018 году в областном бюджете заложено 6,3 млн рублей.

В текущем году по поручению Игоря Рудени увеличено количество выплат, а также расширен возраст участников программы до 50 лет. Всего в 2017-м «подъёмные» будут выплачены 55 медикам: 30 врачам и 25 медработникам среднего звена Тверской области. В настоящее время финансовая поддержка предоставлена уже 40 специалистам, ещё 15 получат выплаты в течение декабря.

Федеральная программа «Земский доктор» реализуются с 2012 года, региональные меры поддержки для медработников среднего звена введены в 2016-м. За это время единовременные выплаты направлены 106 врачам и 136 медицинским работникам региона.

Информация о вакансиях в сфере здравоохранения Тверской области, подробные условия участия в программах по получению компенсационных выплатах размещены на официальном сайте Министерства здравоохранения региона минздрав.тверскаяобласть.рф.

Пресс-служба Правительства Тверской области.