МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Владислав Шориков: Верстать планы проще с Путиным

Владислав Шориков: Верстать планы проще с Путиным

Президент Тверской торгово-промышленной палаты Владислав Шориков прокомментировал решение Владимира Путина об участии в выборах главы государства, которые состоятся в марте 2018 года.

«Политические приоритеты и стратегия действующего президента Владимира Путина известны, а предсказуемость политики равнозначна стабильности», – считает Владислав Шориков.

По мнению эксперта, и для экономики, и для социальной сферы принципиально важно иметь четкое представление о дальнейших шагах власти.

«В теоретическом списке кандидатов, который сейчас обсуждается в публичной сфере, ни один из претендентов на пост президента, на мой взгляд, не идет ни в какое сравнение с Владимиром Путиным, у которого есть большой опыт управления страной и стратегическое видение развития государства. Проще верстать среднесрочные и долгосрочные планы, когда понимаешь, по какому пути мы идем», – говорит Владислав Шориков.

Эксперт добавил, что не считает необходимым «менять коней на переправе».

«Мне бы не хотелось экспериментов с неизвестным результатом», – сказал президент Тверской торгово-промышленной палаты.

О планах по участию Владимира Путина в выборах президента России недавно высказал свою позицию губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он назвал решения главы государства очень важным историческим событием.

«Граждане нашей страны хотят видеть Россию сильным, самостоятельным и независимым ни от кого государством, с которым считается весь мир и которое не сломить никакими политическими, экономическими и спортивными санкциями. Люди хотят ощущать стабильность в жизни, чувствовать уверенность в завтрашнем дне», – сказал Игорь Руденя.

Губернатор подчеркнул, что все важнейшие стратегические инициативы и масштабные проекты, начатые в последние годы в России и в Верхневолжье, реализуются при поддержке президента Путина, история рода которого берет свои истоки в Тверской области.