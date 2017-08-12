МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Станислав Петрушенко: С Путиным связаны ожидания бизнеса по совершенствованию экономической политики

Станислав Петрушенко: С Путиным связаны ожидания бизнеса по совершенствованию экономической политики

Эксперты продолжают комментировать решение Владимира Путина принять участие в предстоящих выборах президента России в качестве кандидата. Председатель постоянного комитета по транспорту и жилищно-коммунальному комплексу Законодательного собрания Тверской области, индивидуальный предприниматель Станислав Петрушенко, считает, что это событие соответствует ожиданиям общества и бизнеса.

«Владимир Путин формирует новую социально-экономическую повестку. Очевидно, что в ближайшие годы будет сделан акцент на развитие малого и среднего бизнеса, инновационной сферы, на все то, что объединено понятием «цифровая экономика». Кроме того, ожидается, что особое внимание будет сконцентрировано на продолжение политики усиленной поддержки сельского хозяйства. Все это необходимо как для повышения конкурентоспособности нашей страны на мировом рынке, так и для обеспечения технологической, экономической и продовольственной безопасности России. Ожидания многих представителей бизнеса по дальнейшему совершенствованию экономической политики связаны с Владимиром Путиным», – сказал Станислав Петрушенко.

Депутат также отметил как знаковые инициативы Владимира Путина, получившие неофициальное название «демографический пакет президента».

«Глава государства последовательно реализует комплекс решений, направленных на унификацию подходов к развитию отраслей здравоохранения, образования, социальной защиты граждан на всей территории страны, что позволит обеспечить более высокое качество и доступность услуг в этих сферах», – считает Станислав Петрушенко.

По мнению эксперта, в стране нет другого лидера, способного реализовать управленческие стратегии такого высокого уровня.

«Равнозначной альтернативы Путину, на мой взгляд, сейчас не просматривается», – сказал депутат.

Ранее свое мнение по поводу заявления Владимира Путина об участии в президентских выборах 2018 года высказал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Это решение настоящего лидера, который все прошедшие годы был со своим народом и сверялся в своих действиях, прежде всего, с мнением простых людей», – отметил глава региона.

Губернатор также напомнил, что «на древней тверской земле берет корни род Путиных» и решение главы государства принять участие в президентских выборах «воодушевило жителей Тверской области».