ДОРОГИ РЕМОНТИРУЮТСЯ

В Тверской области отремонтирован участок автодороги «Москва – Рига» – Глазомичи

В Тверской области приведена в порядок региональная автодорога «Москва – Рига» – Глазомичи. Она расположена в Западнодвинском районе и связывает Староторопское, Бенецкое, Ильинское сельские поселения, а также соединяет их с Западной Двиной и федеральной трассой М9 «Балтия».

«В регионе ведётся комплексная работа по снижению уровня аварийности на дорогах. Одно из направлений — приведение дорог в нормативное состояние, повышение качества их содержания, грамотной организации дорожного движения. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности на школьных маршрутах», — обозначил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Ремонт дороги начался в 2016 году в рамках соглашения между Правительствами Москвы и Тверской области на участке от трассы М9 до поселка Старая Торопа протяженностью 4 километра.

В 2017 году приведение дороги в порядок продолжилось за счет средств областного бюджета. Работы велись на участке от поселка Старая Торопа до деревни Антоново протяженностью более 3 километров, а также на мосту через реку Торопа длиной 67 погонных метров.

Отремонтированы водопропускные трубы, уложено новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, укреплены обочины. Для обеспечения безопасности дорожного движения на объекте установлены дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесена разметка.

Справочно: Бюджет Дорожного фонда Тверской области в 2017 году превысил 8 млрд рублей. В программу ремонтных работ включено более 300 километров региональных и 180 километров муниципальных дорог. При её составлении приоритет отдавался основным туристическим направлениям, участкам с повышенной аварийностью и дорогам, на необходимость ремонта которых указывали местные жители.

По инициативе Губернатора Игоря Рудени в регионе приняты единые стандарты качества ремонта и содержания дорог. Они разработаны на основе федеральных стандартов и технических норм. Документ содержит типовые решения и конкретные показатели качества по всем видам работ на региональных и межмуниципальных дорогах: от ремонта до полной замены асфальтобетонного покрытия. Правила также рекомендованы к применению и в муниципалитетах.

Пресс-служба Правительства Тверской области.