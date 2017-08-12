ИНФОРМАТИЗАЦИЮ - В ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В Правительстве Тверской области обсудили вопросы развития информатизации в здравоохранении

Информатизация сферы здравоохранения Тверской области обсуждалась на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя. В частности, рассматривался вопрос диспетчеризации службы скорой медицинской помощи.

Президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября 2017 года в числе ключевых мер поддержки российских семей назвал улучшения качества и повышение доступности медицинского обслуживания.

«Наша основная задача – снижение смертности, улучшение демографии на территории региона. Развитие диспетчеризации скорой помощи – возможность повысить качество тверской медицины. Это вопрос спасения жизней наших граждан. Необходимо, чтобы система полноценно работала в режиме онлайн», – подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор поручил в ближайшие месяцы обеспечить внедрение системы на территории всей области и обратил внимание, что она должна функционировать в связке с комплексом 112.

Диспетчеризация позволяет видеть все машины скорой и неотложной медицинской помощи на электронной онлайн карте. Благодаря этому диспетчер может обеспечить эффективную маршрутизацию автомобилей: при вызове скорой помощи направить машину, находящуюся ближе всего к месту вызова.

По информации Министерства здравоохранения Тверской области, сейчас идет процесс наладки системы, в нее вводятся данные об автомобилях, устанавливается необходимое оборудование.

На совещании обсуждалось повсеместное внедрение электронной записи к врачам. С 2015 года действует региональный портал «tver.mobimed.ru», который позволяет записаться на прием. В 2016 году этой услугой воспользовались около 100 тысяч человек, в 2017-ом – около 120 тысяч.

Игорь Руденя отметил, что порядок записи необходимо усовершенствовать, в частности, увеличить возможность предварительной записи до 1-2 месяцев для удобства пациентов, в том числе для жителей удаленных от медицинских организаций территорий.

Речь также шла о совершенствовании работы системы лекарственного обеспечения е-Фарма, внедрения электронной регистратуры, развития телемедицины. Планируется, что возможности использования телекоммуникационных технологий для обмена информацией будут доступны для 13 крупнейших учреждений региона.

Игорь Руденя обратил внимание, что информатизация должна активно развиваться и в фельдшерско-акушерских пунктах. В ближайшие два года планируется обеспечить связью более 300 учреждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области.