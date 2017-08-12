СТОМАТОЛОГАМ ОБЛАСТИ БУДЕТ НА ЧЕМ РАБОТАТЬ

В медицинских учреждениях Тверской области появятся 19 новых стоматологических установок

В Тверской области идет поставка и монтаж стоматологических установок в лечебных учреждениях Тверской области. Медицинское оборудование на общую сумму около 8,5 млн рублей приобретается за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тверской области и регионального бюджета.

«В работе по улучшению качества здравоохранения особое внимание уделяется обеспечению достойного уровня оказания услуг как в городе, так и на селе, а также укреплению материально-технической базы учреждений», –обозначил Игорь Руденя.

Задача создать в стране современную систему здравоохранения, которая соответствует мировым стандартам, поставлена Президентом России Владимиром Путиным.

19 новых стоматустановок появятся в Андреапольской, Бежецкой, Весьегонской, Вышневолоцкой, Западнодвинской, Зубцовской, Кувшиновской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской центральных районных больницах, в стоматологических поликлиниках Конакова, Кимр, Торжка, Ржева и детской стоматологической поликлинике Твери.

По словам главного внештатного стоматолога Министерства здравоохранения Тверской области Алексея Волкова, новое оборудование, выпускаемое в Словакии, предназначено для всех видов работ врача-стоматолога в его клинической практике. Стоматологические установки отличаются высокой надёжностью. Кроме того, закупаемое оборудование можно дооснащать дополнительными функциональными элементами.

Пресс-служба Правительства Тверской области.