ДО КОНЦА ГОДА ГОСДОЛГ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖЕТ БЫТЬ УМЕНЬШЕН БОЛЕЕ, ЧЕМ НА МИЛЛИАРД

В 2017 году Верхневолжье планирует сократить расходы на обслуживание государственного долга более чем на 1 млрд рублей. С учётом изменений объём бюджетных средств, заложенных по этому направлению, составляет 510 млн рублей. Вопрос вошёл в повестку дня заседания Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Достичь снижения расходов на обслуживание госдолга удалось благодаря тому, что регион досрочно погасил 8,9 млрд рублей коммерческих кредитов. Кроме того, 5,2 млрд рублей коммерческих займов замещено бюджетными кредитами. Сэкономленные на обслуживании долга средства будут направлены на финансирование приоритетных бюджетных расходов.

«Мы идём по пути сокращения объёма коммерческих кредитов, получения дополнительных доходов, повышения эффективности расходования бюджетных средств», — обозначил Игорь Руденя.

Необходимость замещения коммерческих кредитов бюджетными отмечена в перечне поручений по вопросам управления госдолгом субъектов РФ, утверждённом в октябре Президентом РФ Владимиром Путиным. В документе также закреплены критерии определения размеров федеральных дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, сроки действия программы реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, которая стартует с 1 января 2018 года по инициативе главы государства.

«Освободившиеся средства субъекты смогут направить на развитие экономики, инфраструктуры, социальную сферу, повышение качества жизни, доходов граждан», — сказал Владимир Путин 31 октября на совещании с членами Правительства РФ.

Участие в программе реструктуризации позволит Тверской области сократить объём рыночных заимствований, необходимых для рефинансирования бюджетных кредитов, а следовательно, и расходы на обслуживание госдолга.

В 2018 – 2019 годах предполагается возврат 5% задолженности ежегодно, в 2020 году – 10% задолженности, в последующие годы погашение будет осуществляться равными долями по 20% ежегодно. Для регионов, которые в 2018-2019 году обеспечат темпы роста налоговой базы и неналоговых поступлений в бюджеты не ниже темпов инфляции, срок реструктуризации может быть продлён с 7 до 12 лет.

На обеспечение сбалансированности регионального бюджета в 2018 году Верхневолжье получит дотацию в размере 4,4 млрд рублей.

Что касается размера государственного долга Тверской области, по итогам прошлого года он уменьшился на 1,6 млрд рублей и составил 26,4 млрд рублей. По темпу снижения показателя регион является одним из лидеров ЦФО. Прогнозируемый размер госдолга Верхневолжья на 1 января 2018 года — не более 25,9 млрд рублей.

Уровень долговой нагрузки Верхневолжья по отношению к налоговым и неналоговым доходам бюджета в 2016 году сократился с 72% до 66%, по результатам текущего года ожидается снижение цифры до 64%.

В результате замещения кредитов коммерческих банков бюджетными кредитами улучшилась структура долга: коммерческий долг области в прошлом году стал меньше на 29% и составил 11,1 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.