ПОДДЕРЖАТ ЛЬНОВОДОВ СУБСИДИЯМИ

В Тверской области в два раза увеличат ставку субсидии на поддержку льноводов

Расширение поддержки льноводства обсуждалось на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени. Ежегодно в бюджете на 2018-2020 годы на эти цели дополнительно предусмотрено более 30 млн рублей, благодаря чему ставка субсидии на поддержку льноводов региона будет увеличена вдвое.

Президент России Владимир Путин отмечал важность обеспечения легкой промышленности страны отечественным сырьем, натуральными волокнами и материалами.

«Тверская область является одним из центров выращивания льна и первичной переработки льноволокна. В настоящее время в регионе формируется промышленный льняной кластер – это позволит обеспечить рост вклада региона в импортозамещение сырья для легпрома», – отметил Игорь Руденя на заседании Всероссийского форума легкой промышленности, который организовал Минпром России в ноябре 2017 года.

Правительство Тверской области последовательно наращивает поддержку льносеющих предприятий. В 2017 году размер субсидии по этому направлению был увеличен до 6,4 тыс. рублей. Дополнительные средства на субсидирование, которые одобрены на заседании Бюджетной комиссии, позволят довести этот показатель в 2018 году не менее чем до 12 тыс. рублей на один га.

В Тверской области традиционной культурой является лен-долгунец. В 2017 году его посевы составили 4,4 тыс. га. В настоящее время на территории Верхневолжья действуют более 20 льносеющих хозяйств, 6 льнозаводов, 2 льносеменоводческие станции, научно-исследовательские институты льна и механизации льноводства.

Три предприятия области производят льносырье и осуществляют его дальнейшую переработку для строительного комплекса: ООО «Тверская АПК» Бежецкого района, ОАО «Нерльский льнозавод» Калязинского района, колхоз «Родина» Старицкого района.

Пресс-служба Правительства Тверской области.