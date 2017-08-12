9 декабря – День Героев Отечества

Уважаемые жители Конаковского района!

От всей души поздравляем вас с Днем Героев Отечества!

Этот праздник очень важен для нас. Он вобрал в себя великие страницы истории нашей Родины. Сегодня мы чествуем героев, удостоенных высших государственных наград, тех, кто отстаивал мирную жизнь и будущее нашей страны. Благодаря им наша страна пребывает в мире и развивается, а у сегодняшнего и у следующих поколений есть будущее. Подвиг мужества и стойкости каждого из них - это достояние нашей истории, пример самоотверженного, бескорыстного служения Отечеству. Пусть их подвиг служит для молодежи самым надежным ориентиром на жизненном пути, стимулом для стремления к совершенствованию, к новым рубежам, к воплощению в жизнь самых смелых инициатив.

В этот день мы поздравляем и героев труда, тех, кто проявил героизм в мирное время на своем рабочем месте, на благо нашей Родины. Это праздник силы русского духа, позволяющего одерживать победу и преодолевать любые препятствия. В многовековой истории России военных баталий и смуты было очень много. Но какие бы враги ни бросали вызов, мы всегда, объединившись, плечом к плечу одерживали победу. Этот день в календаре праздничных дат прежде всего напоминает о величии России и ее людей, которые всегда готовы встать на защиту своего Отечества, на благо будущего страны и своих детей!

Искренне желаем вам здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне и благополучия в наших семьях! Слава Героям России!

С уважением депутат ЗС Д.И.Дородных, глава Конаковского района Л.А.Козлова, глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский.