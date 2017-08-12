ОТСЮДА НАЧИНАЛСЯ ПУТЬ СОЛДАТА, НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ – НА БЕРЛИН!

5 декабря многолюдным митингом отметили жители Конаковского района 76-ю годовщину контрнаступления советских войск под Москвой в декабре 1941-го и начала освобождения Конаковского района от немецко-фашистских захватчиков.

Митинг традиционно состоялся на том самом месте, откуда и началось наше контрнаступление - неподалеку от трассы Москва – Санкт-Петербург, рядом с деревней с поэтическим названием Рябинки. Выбивая врага из этого населенного пункта в ожесточенном бою, спасая товарища от смертоносного пулеметного огня, совершил свой героический подвиг командир отделения 1319-го стрелкового полка 185-й стрелковой дивизии сержант Вячеслав Васильковский. Израсходовав все боеприпасы, будучи серьезно ранен, он нашел в себе силы для последнего «броска в вечность», закрыв своим телом амбразуру вражеского дзота. Такой подвиг самопожертвования сотни раз был совершен во время Великой Отечественной войны, наиболее известным стал подвиг Александра Матросова. Но Вячеслав Васильковский был одним из первых…

В торжественном митинге приняли участие школьники и студенты из г. Конаково, населенных пунктов района: Вахонино, Завидово, Мокшино и других мест. Почтить память павших воинов приехали ветераны конаковской ветеранской организации, и среди них «ветеран № 1» И.А.Рулев. (О жизненном пути нашего героя можно прочитать на 5-й странице этого номера. Материал приурочен к Дню Героев Отечества).

В митинге принял участие глава администрации Конаковского района О.В.Лобановский вместе с сотрудниками. В одном строю замерли юнармейцы, члены военно-патриотического центра «Звезда», которым руководит В.П.Гореликов, волонтеры и специалисты молодежного центра «Иволга», члены молодежного совета района. У Вечного огня на посту № 1 несли службу юнармейцы с оружием в руках, в военной форме солдат Великой Отечественной…