Выборы Президента России

Вместе – за будущее России

18 марта 2018 года состоятся выборы Президента Российской Федерации. Глава государства избирается сроком на 6 лет гражданами России на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, постоянно проживающий в нашей стране не менее 10 лет.

Президент Российской Федерации является гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. В установленном Конституцией РФ порядке Президент России принимает меры по охране суверенитета страны, ее независимости и государственной целостности, обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государственной власти.

В соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами, Президент Российской Федерации определяет основные направления внутренней и внешней политики государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в международных отношениях, является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации.

Участие в выборах является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина России с целью принудить его к участию или неучастию в выборах, а также препятствовать его свободному волеизъявлению. Выборы Президента РФ проводятся по единому федеральному избирательному округу, включающему в себя всю территорию России. Избиратели, проживающие за пределами территории России, считаются приписанными к федеральному избирательному округу.

Участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, международных организаций и международных общественных движений, некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, в осуществлении деятельности, способствующей либо препятствующей подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации, выдвижению, регистрации и избранию того или иного кандидата, а также участие в избирательной кампании в иных формах не допускается.

Подготовка и проведение выборов осуществляются открыто и гласно. Их подготовка и проведение, обеспечение реализации и защиты избирательных прав граждан и контроль за их соблюдением возлагаются на избирательные комиссии.

Избирательные комиссии в пределах своей компетенции, установленной федеральным законодательством, не зависимы от органов государственной власти и органов местного самоуправления. Вмешательство в деятельность избирательных комиссий со стороны законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов и организаций, должностных лиц, иных граждан не допускается.

Нормативные акты и иные решения Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также других избирательных комиссий, принятые ими в пределах своей компетенции, обязательны для федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, других государственных органов, органов местного самоуправления, кандидатов, политических партий и иных общественных объединений, организаций, должностных лиц, избирателей.

Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.