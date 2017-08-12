ПОМНИТЬ И НЕ ЗАБЫВАТЬ

…Здесь шли бои.

Здесь, пламенем объятый,

Стоял насмерть

России верный сын.

Отсюда начинался

путь солдата,

Нелегкий путь к Победе -

на Берлин!



Эти слова, высеченные на мемориальной доске у «катюши», что стоит на повороте с конаковской дороги на трассу М-10, знакомы каждому с детства. В этих местах в самом начале зимы 41-го шли тяжелые бои. Сегодня, спустя 76 лет, трудно представить, каким отчаянно тяжелым было положение и каких сил и жертв стоило опровергнуть миф о непобедимости фашистской Германии. Вся война и все основные жертвы были еще впереди. Но с этого начиналась наша Победа.

На торжественном митинге у мемориала сержанта Васильковского с приветственным словом выступил ветеран, полковник в отставке, полный кавалер ордена Славы, Почетный гражданин Тверской области, Конаковского района и г. Конаково Иван Андреевич РУЛЕВ. Подростком он стал свидетелем этих боев, а в 43-м, не дожидаясь совершеннолетия, ушел на фронт.

Сегодня, сквозь годы, память переносит нас в то время, когда массовый героизм стал нормой и даже обыденностью… Нельзя забывать нам тех событий и тех героев. Об этом сказал в своем выступлении глава администрации Конаковского района Олег ЛОБАНОВСКИЙ. Как человек военный, он отметил, что обострение международной обстановки ставит нашу страну в положение, когда нужно быть готовым к любому развитию ситуации.

О передаче эстафеты памяти молодым сказал председатель молодежного совета Конаковского района Денис КЛЕМЕНТЬЕВ. Сегодня как никогда, начиная с советских времен, уделяется внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения, в военно-патриотических клубах формируются навыки начальной военной подготовки. Дай бог, чтобы они никогда не пригодились и нам снова не пришлось воевать. Но помнить о том, что такое война, мы все обязаны с юных лет.В минуте молчания застыли ветераны, юноши и девушки в военной форме, школьники и студенты. А затем тишину разорвал троекратный винтовочный залп. К мемориальной плите были возложены венки и цветы.

Митинг закончился. В отдалении уже стояла полевая кухня, где все желающие могли погреться в декабрьский легкий морозец горячей гречневой кашей с мясом и сладким чаем. И, вдыхая аромат полевой кухни, столь желанный на свежем воздухе, многие представляли тот, совсем не мягкий декабрь 41-го. Тогда в этих полях у Рябинок было не минус 3, как сегодня, а минус 30! Выжить и победить в таких условиях само по себе было героизмом.

Подготовил Максим МАЛАХОВ.