МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Оптимизация работы

управленческого персонала

Обучение персонала, безопасность детей, кадровый аудит, совещание с заместителем министра образования Тверской области - те вопросы, которым было уделено особое внимание со стороны администрации Конаковского района на минувшей неделе.

В сжатые сроки глава районной администрации Олег Лобановский поручил выяснить и устранить причины коллективной жалобы родителей, касающейся безопасности детей:

- Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами собрались, чтобы обсудить следующий вопрос: на имя губернатора Тверской области поступила коллективная жалоба от родителей учеников МБОУ СОШ №2 г. Конаково.

Где они говорят о том, что возникла проблема с обеспечением безопасного подхода к школе: отсутствуют тротуары, дети ходят по проезжей части, там, где есть пешеходные дорожки, пройти по ним невозможно, так как они не оборудованы.

В районе дома №18 по ул. Пролетарская постоянное скопление машин, часто отключается освещение на улицах Пролетарская, Революции и Комсомольская.

Я бы хотел понять, почему у нас возникла такая ситуация, и услышать объяснения и предложения от городской администрации по устранению этой проблемы, так как это ваши полномочия.В администрации Конаковского района будут проведены научно-исследовательские работы по эффективности выполнения исполнительно-распорядительных функций, возложенных на органы местного самоуправления.

С 6 декабря весь коллектив районной администрации стал предметом научно-исследовательской работы, а точнее - в районной администрации проводится кадровый аудит.

Цель данного исследования - выявление резервов повышения эффективности и результативности выполнения исполнительно-распорядительных функций администрации Конаковского района Тверской области на основе анализа и оценки состояния организационной структуры и процессов обеспечения муниципальными служащими реализации полномочий ОМСУ по решению вопросов местного значения и отдельных переданных государственных полномочий.

Глава районной администрации Олег Лобановский на встрече с исполнителем, который будет проводить научное исследование, отметил следующее:

- Наш коллектив отработал 4 года, мы постоянно находимся в трудовом движении, и поэтому о результатах своей работы судим субъективно. Конечно же, в любой работе есть как положительные, так и отрицательные стороны. И мне как руководителю хотелось бы понять, что у нас на высоком уровне, а где нужно усилить работу. И в этом плане профессиональный взгляд со стороны будет гораздо объективнее.

Самое важное для нас в проведении такого исследования - получить честный и максимально реалистичный результат.

Муниципальный контракт выиграла Санкт-Петербургская аналитическая группа RAF-центр, основной вид деятельности которой - научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук. Проведение кадрового аудита будет включать в себя два этапа: самооценка и внешняя оценка. По результатам исследования будет выдвинут ряд предложений, способствующих оптимизации и повышению эффективности работы кадрового аппарата администрации Конаковского района.



Ученье - свет

В минувший четверг по инициативе главы администрации Конаковского района Олега Лобановского в ДК «Современник» состоялся обучающий семинар по соблюдению норм федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В семинаре приняли участие контрактные управляющие муниципальных учреждений, подведомственных администрации Конаковского района.

Открыла семинар заместитель главы администрации Конаковского района по экономике и финансам Наталья Василенко:

- Уважаемые коллеги, сегодня администрацией района уделяется особое внимание обучению персонала. Потому что несоблюдение законодательства ведет за собой жесткие штрафные санкции. Основная цель проведения таких обучающих программ - научить и предупредить возникновение нарушений. Ведь незнание закона не освобождает от ответственности.

Семинар был разработан и подготовлен сотрудниками отдела внутреннего финансового контроля администрации Конаковского района, который, наряду с контрольно-надзорной деятельностью, оказывает и методическую помощь учреждениям района.

Обучающую программу представила руководитель отдела внутреннего финансового контроля и надзора Елена Костенко. В своем обращении она заметила:

- Основная задача, которая поставлена главой администрации Олегом Лобановским перед нами как перед контрольно-надзорным органом, - это, в первую очередь, обучение и разъяснение норм и требований законодательства, а уже потом контроль за его исполнением.

У присутствовавших на семинаре была возможность задать все интересующие вопросы, непосредственно пообщаться с руководителем отдела финансового контроля и надзора Еленой Костенко.

Основная тема семинара была направлена на разъяснение важности и значимости своевременного размещения плана-графика закупок в информационной системе. Ведь сейчас все муниципальные учреждения вступают в период утверждения бюджета на будущий год, а следовательно, наступает необходимость в короткие сроки исполнить требования федерального закона, касающиеся закупок.



В день клубного работника



30 ноября свой профессиональный праздник отметили сотрудники культурно-досуговых учреждений Конаковского района. Этот праздник был утвержден правительством Тверской области в 2002 году и получил название День клубного работника.

В этот день клубные работники со всего района собрались вместе в теплой дружеской обстановке в ДК «Современник», где глава районной администрации Олег Лобановский, заместитель по социальной политике Аггюль Бородина и заместитель по экономике и финансам Наталья Василенко поздравили их с профессиональным праздником.

- В этот день хотелось бы от всего сердца поблагодарить вас за ваш неоценимый труд и творчество. Благодаря вам наши дети всесторонне развиваются, становятся победителями как местных и областных, так и международных конкурсов. Вы создаете площадку для развития и творчества взрослого населения, об этом свидетельствует значительное количество творческих коллективов среди взрослого населения нашего района. Вы наша гордость! Позвольте пожелать вам творческого развития и успехов, новых побед и достижений! - сказал Олег Лобановский.

За добросовестный труд и в связи с Днем клубного работника благодарностью главы администрации Конаковского района награждены:

- Лариса Сабурова, руководитель детской изостудии «Тюбик» МУ «Дом культуры Химик» МО «Городское поселение поселок Редкино».

- Мария Сокрутницкая, руководитель спортивно-танцевального клуба «Mary Dance» МБУ РМЦ ДК «Современник».

- Александр Лисиенков - хормейстер МБУ РМЦ ДК «Современник».

- Екатерина Алексеевна Трифонова, руководитель студии декоративно-прикладного творчества ЗОЖ «Обаяние» МБУ РМЦ ДК «Современник» .

Почетной грамотой главы администрации Конаковского района наградили:

- Светлану Смазнову, библиотекаря Вахонинского сельского Дома культуры;

- Ирину Баздреву, руководителя кружка «Паутинка» Вахонинского сельского Дома культуры.

- Александра Теленкова, директора МБУ «Новозавидовский Дом культуры».

- Ирину Богданову, методиста МБУК «Городенский сельский Центр культуры и досуга».

- Анастасию Матяж, руководителя циркового искусства МБУ «Досуговый центр» сельского поселения «Завидово».

А грамотой главы Конаковского района награждена:

- Анна Якушова, руководитель детского музыкального театра «Колокольчик» муниципального учреждения «Дом культуры «Химик» муниципального образования «Городское поселение поселок Редкино».

Безопасность детей -

на первом месте

Во вторник, 5 декабря, в администрации Конаковского района под председательством главы районной администрации Олега Лобановского состоялось совещание по вопросу обеспечения безопасности школьников на школьных маршрутах.

Во встрече приняли участие: заместитель министра образования Тверской области Дмитрий Куликов; заместители главы районной администрации Аггюль Бородина и Владимир Шор; начальник управления образования Конаковского района Ольга Булгакова, представители городской администрации и ДПС. Дмитрий Куликов отметил, что данный вопрос был поднят на оперативном совещании у губернатора, и им была поставлена задача принятия срочных мер по устранению данной проблемы.

В ходе совещания Александр Аньшаков, и.о. главы администрации г. Конаково, доложил, что данный вопрос уже не раз выносился на комиссию по вопросам безопасности дорожного движения. Сотрудники ДПС неоднократно выезжали на место, чтобы определить достаточность дорожных знаков и наличие тротуаров. Что же касается скопления машин у дома № 18, то Александр Александрович сообщил, что в том доме, скорее всего, незаконную деятельность осуществляет хозяин дома, открыв автосервис прямо во дворе.

Несмотря на все предпринимаемые действия, проблема, как мы видим, не исчезла. Родители все так же обеспокоены безопасностью передвижения детей. А значит, решения принимались не те.

В завершение совещания Олег Лобановский дал следующие поручения:

- В кратчайшие сроки организовать совместный выезд представителей районной и городской администрации с сотрудниками ДПС на места, указанные в обращении, чтобы оценить ситуацию и принять меры по решению данной проблемы. Разработать схему безопасного школьного маршрута.

До 8 декабря администрация г. Конаково и ДПС должны представить свои предложения по решению вопроса, содержащегося в коллективном обращении.

Администрации г. Конаково в срок до 12 декабря поручено выяснить законность деятельности автосервиса по ул. Пролетарская, д.18.

Очень важно, что проблема безопасности детей не осталась в стороне от внимания районных властей. А о том, как разрешился данный вопрос, мы узнаем после проведения повторного совещания, которое состоится 12 декабря в администрации Конаковского района.

Мы за здоровый образ жизни!



В минувшую пятницу в школе № 3 г. Конаково состоялся районный конкурс школьных агитбригад на лучшую творческую программу, посвященную Всемирному дню борьбы со СПИДом. Данный конкурс проводится с целью приобщения молодого поколения к здоровому образу жизни, пропаганды познавательной, полезной информации о проблемах здоровья и полноценного развития нации.

Еще в начале мероприятия МЦ «Иволга» провел акцию «Красная лента». Всего было роздано 260 лент, сложенных в виде капельки крови, означающей международный символ осознания людьми важности проблемы ВИЧ-инфекции. Это символ солидарности с теми, кого эпидемия затронула лично.

В этом году в районном конкурсе приняли участие 6 школьных агитбригад: школы № 7 и № 8 г. Конаково, школы № 1 и № 2 п. Новозавидовский, школа с. Завидово и школа № 1 п. Редкино. Несмотря на то, что ребята из п. Редкино не смогли приехать из-за погодных условий, они записали видеоролик со своим выступлением.

Все школьники с ответственностью, интересом и творчеством подошли к выполнению задания. Все сценки были наполнены смыслом и искренностью: ребята смогли донести до каждого, что здоровый образ жизни важен и необходим любому человеку.

По решению компетентного жюри, в состав которого вошли: Александра Федотова - заведующий отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района; Денис Клементьев - председатель молодежного совета при главе Конаковского района; Валентина Дешина - заведующий организационно-массовыми мероприятиями центра внешкольной работы г. Конаково; Елизавета Тютяева - специалист по работе с молодежью МЦ «Иволга»; все участники были награждены грамотами победителей и призеров.

В номинации «Сказка на новый лад» победу одержала агитбригада из школы № 2 п.Новозавидовский, а лучшей агитбригадой стали ребята из школы с. Завидово. Также в этот день состоялось награждение победителей конкурсов «Моя мама лучшая на свете» и «Поколение NEXT за здоровое будущее», организаторами которых традиционно выступили МЦ «Иволга» и отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района. В конкурсах приняли участие более 30 работ. Победителями конкурса «Моя мама лучшая на свете» стали:

Полина Алутина (МБОУ СОШ №7 г. Конаково) и Дарья Некрасова (МБОУ СОШ п. Мокшино), Иван Галкин (МБОУ СОШ №3 г. Конаково) и Давид Скакодуб (МБОУ СОШ с. Юрьево-Девичье).

Победителями конкурса «Поколение NEXT за здоровое будущее» стали:

команда «Здоровячки» МБОУ СОШ №1 п. Редкино, команда «Пять плюс» МБОУ СОШ д. Мокшино,команда «Позитив» МБОУ СОШ № 6 г. Конаково и команда 5 «А» класса МБОУ СОШ №9.

Пресс-служба администрации Конаковского района