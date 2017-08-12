9 декабря – День Героев Отечества

Четырежды почетный



Ежегодно 9 декабря Иван Андреевич Рулев, единственный от Тверской области, участвует в праздничных приемах Президента Российской Федерации по случаю Дня Героев Отечества.

Человек-легенда, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы не нуждается в представлении, его имя хорошо известно читателям «Зари» и жителям нашего района в целом. Тем не менее, напомним, что Ивану Андреевичу присвоены звания:

- «Почетный гражданин Тверской области»,

- «Почетный гражданин Конаковского района»,

- «Почетный гражданин города Конаково»,

- «Почетный председатель президиума Конаковского районного совета ветеранов».

Интервью с ветераном, подробную информацию о его славном боевом и трудовом пути можно найти в книге «Победители. Конаковский район и его жители в Великой Отечественной войне», в седьмом выпуске литературного альманаха «Конаковские родники», посвященном 70-летию Победы, в региональных СМИ и, конечно же, на страницах нашей газеты. И сегодня Иван Андреевич продолжает оставаться одним из главных героев публикаций «Зари», потому что в свои 92 года он по-прежнему активно участвует в самых значимых мероприятиях нашего района и за его пределами.

Так, за последние пару месяцев «Заря» сообщала о том, что Иван Андреевич выступал на 30-летии районного совета ветеранов, присутствовал на встрече ветеранского актива с главой Конаковского района в канун Дня пожилых людей, участвовал в церемонии захоронения останков воинов Великой Отечественной в деревне Терехово, напутствовал призывников в Конаковском военкомате. А 28 октября в качестве делегата присутствовал на 7-й отчётно-выборной конференции Российской Ассоциации Героев, состоявшейся в Московском Доме ветеранов войн и Вооружённых Сил.

Кажется, что время не властно над нашим прославленным фронтовиком, он полон жизненных сил и энергии, с неиссякаемым оптимизмом строит планы на будущее:

- Я жив и надеюсь ещё лет пять быть вместе с вами, надеюсь вновь побывать на юбилейном параде Победы, такая у меня программа. Если нет такого желания, зачем тогда жить?! – сказал Иван Андреевич на юбилейном торжестве совета ветеранов, и зал долго аплодировал его словам.

Пожелаем ветерану осуществить намеченную программу. Такими стойкими мужественными людьми, как Иван Андреевич, гордится Конаковский район, Тверская область и вся Россия!

Наталья БАРАНОВСКАЯ.