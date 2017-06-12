ПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ: 319 МИЛЛИОНОВ в 2018 ГОДУ

Более 319 млн рублей предусмотрено на поддержку многодетных семей Тверской области в федеральном бюджете на 2018 год

В 2018 году Тверская область получит более 319 млн рублей из федерального бюджета на предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Пособие выплачивается до достижения ребенком трех лет. Вопрос обсуждался на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Создание комфортных условий для многодетных семей – важное направление в социальной политике Тверской области. Наша задача – сделать Верхневолжье современным, экономически устойчивым и привлекательным регионом, с положительной демографией и перспективами экономического развития», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Ранее в бюджете области 2018 года на предоставление таких выплат уже было предусмотрено более 541 млн рублей. С учетом федеральных средств общая сумма поддержки составит более 860 млн рублей.

Размер выплаты установлен на основании прожиточного минимума для детей в Тверской области и составляет около 10 тыс. рублей.

Выделение дополнительных средств связано с ростом в Тверской области числа семей, в которых рождается трое и больше детей.

В этом году Тверская область вошла в число шести регионов - лидеров по объему дополнительной финансовой поддержки от Федерации по данному направлению.

В настоящее время в регионе обсуждается вопрос возможного введения ценза оседлости, который предполагает выплаты семьям, прожившим на территории области не менее пяти лет.

Необходимость сделать региональные меры поддержки семей с детьми более адресными, увеличить объёмы помощи именно тем, кто в этом особенно нуждается, подчеркнула Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего рабочего визита в Тверскую область на прошлой неделе. По мнению спикера верхней палаты парламента, это должно быть сделано в дополнение к новым стратегическим инициативам в поддержку демографии, объявленным Президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба Правительства Тверской области.