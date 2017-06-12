ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА: 4,5 МИЛЛИАРДА НА 3 ГОДА

В течение трех лет на строительство детской областной больницы в Твери направят 4,5 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов

По итогам рассмотрения во втором чтении федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Тверской области дополнительно предусмотрено 4,5 млрд рублей. Из них ежегодно по 1 млрд рублей – на строительство в Твери детской областной больницы. В бюджете региона на трехлетний период ежегодно на эти цели заложено по 500 млн рублей. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Мы направим на эти цели ресурсы, которые высвободятся благодаря программе реструктуризации долгов субъектов, объявленной Президентом России Владимиром Путиным. Это будет доля области в финансировании строительства областной детской больницы», – обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Актуальность строительства в регионе учреждения здравоохранения подтвердила Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Тверскую область на прошлой неделе. Спикер верхней палаты парламента посетила действующую детскую больницу, осмотрела хирургический блок, отделение реанимации новорожденных, палаты. Пообщалась с пациентами и медицинским персоналом учреждения. «Строительство новой больницы, оборудованной по последнему слову техники, должно быть главным приоритетом для Тверской области», – отметила Валентина Матвиенко.

Решение о строительстве новой детской областной больницы в Твери принято Губернатором Игорем Руденей весной текущего года после пожара в старом корпусе учреждения.

Инициативу одобрила заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец. Министерству финансов РФ, Минэкономразвития и Минздраву России были даны поручения предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта. В мае на встрече Игоря Рудени с заместителем председателя Правительства РФ Аркадием Дворковичем вице-премьер подтвердил намерение федерального центра оказать поддержку Тверской области в реализации этого проекта.

Новый комплекс детской областной больницы будет размещен в Заволжском районе, рядом с областной клинической больницей и перинатальным центром им. Е.М. Бакуниной. Таким образом, будет создан единый лечебно-диагностический центр, который объединит эти учреждения, а также поликлинику медицинского университета, медицинский колледж, горбольницу №7 с первичным сосудистым центром.

Ориентировочная стоимость работ — 4,5 млрд рублей. В настоящее время идёт подготовка проектной документации. По предварительному проекту, здание будет 5-этажным с дополнительным подземным этажом, общей площадью 50 тыс. кв. м. Учреждение будет рассчитано на 420 коек и 13,5 тыс. посещений в год.

В стационарный блок войдут 17 отделений, в том числе новые для Верхневолжья: офтальмологическое, онкогематологическое, отоларингологическое, неонатальное, челюстно-лицевой хирургии. В составе хирургического блока будут действовать 9 операционных. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: вертолётной площадки, парковки для автомобилей, боксов для «скорой помощи».

Пресс-служба Правительства Тверской области.