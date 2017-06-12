МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА. Лидия Туманова: Встреча с Валентиной Матвиенко была трогательной и полезной

Лидия Туманова: Встреча с Валентиной Матвиенко была трогательной и полезной

Председатель Общественной палаты Тверской области, декан юридического факультета Тверского госуниверситета Лидия Туманова поделилась впечатлениями по итогам встречи председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и губернатора Игоря Рудени с женщинами-лидерами деловых и общественных организаций Верхневолжья, руководителями органов местного самоуправления.

«Разговор получился неформальным, живым и даже трогательным. По-другому и быть не могло, ведь мы обсуждали такую важную тему, как пакет демографических инициатив президента Владимира Путина, – сказала Лидия Туманова. – Эти решения – субсидии по ипотеке, продление программы материнского капитала, установление ежемесячной выплаты на рождение первенца до полутора лет – важны для страны и, конечно, для Тверской области, в которой вопросы улучшения демографических показателей являются приоритетными для губернатора Игоря Рудени, правительства, общественности и бизнеса».

Лидия Туманова обратила особое внимание на хорошую информированность Валентины Матвиенко о социально-экономической ситуации в Верхневолжье.

«Беседа была полезной и конкретной, в том числе, благодаря тому, что председатель Совета Федерации детально владеет фактами и цифрами, которые касаются важнейших направлений развития нашего региона. И конечно, приятно, что на федеральном уровне высоко оценивают происходящие в Тверской области перемены. В частности, речь шла об эффективной политике губернатора Игоря Рудени в отношении регионального госдолга, а также в сфере развития дорожной инфраструктуры и промышленности».

Значительная часть встречи была посвящена вопросам укрепления института семьи, роли общественности в сохранении семейных традиций, духовно-нравственном воспитании личности.

«Мы нашли поддержку в лице Валентины Ивановны Матвиенко по многим позициям, в том числе, по такой острой теме, как сохранение семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации», – поделилась Лидия Туманова.

Комментируя эту беседу, председатель Общественной палаты Тверской области акцентировала внимание на недавней инициативе губернатора Игоря Рудени по формированию Стратегии духовно-нравственного воспитания детей в Тверской области. По мнению эксперта, эта работа является важным продолжением президентских проектов в сфере демографии на региональном уровне.

«Как юрист считаю важным, чтобы в создаваемой стратегии было уделено внимание вопросам правового просвещения детей и родителей, поскольку именно право охраняет то, что закреплено в общепринятых нормах поведения, законах и заповедях», – отметила Лидия Туманова.