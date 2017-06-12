Правительство Тверской области и компания «Орион» заключили соглашение о сотрудничестве

Более 4,7 млрд рублей будет инвестировано в отрасль пищевой промышленности Тверской области благодаря строительству нового завода ООО «Орион Интернейшнл Евро». Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации инвестиционного проекта подписали сегодня, 6 декабря, Губернатор Игорь Руденя и генеральный директор компании Ан Ге Хенг.

«Компания «Орион» – один из давних и надёжных деловых партнёров тверского региона. Сейчас наше сотрудничество переходит на новый уровень. Реализация этого проекта позволит повысить конкурентоспособность продукции Тверской области и активно завоёвывать важные для нас рынки Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России. Со стороны Правительства Тверской области проекту будет оказана необходимая поддержка», - отметил Губернатор Игорь Руденя.

Реализация инвестиционного проекта по производству кондитерских изделий позволит создать в регионе 300 новых, современных рабочих мест. Планируется, что новый завод разместится на территории индустриального парка «Раслово». На первом этапе реализации проекта планируется запуск 7-8 производственных линий с различными видами кондитерских изделий.

«Хотим поблагодарить Вас за возможность инвестировать в новый проект на территории Тверской области, надеемся на хороший результат. В дальнейшем мы планируем еще несколько этапов реализации данного проекта. Будем стараться создавать дополнительные рабочие места для населения Тверской области», - подчеркнул Ан Ге Хенг.

Стороны обсудили вопросы, решение которых необходимо для начала строительства завода. В частности, речь шла о мерах поддержки, которые регион готов оказать компании.

Справочно: ООО «Орион Интернейшнл Евро» – головная компания группы «Орион» в России. Офисы корейской компании открыты более чем в 60 странах мира. В России производства расположены в Новосибирске и Твери.

Завод в областной столице запущен в 2006 году, объем инвестиций составил 40 млн долларов США. Его производительность – до 7 тыс. тонн кондитерских изделий в год. Создано более 330 рабочих мест.

Пресс-служба Правительства Тверской области.