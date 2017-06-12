ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ - В ТУРИСТИЧЕСКОМ ТОПЕ!

Тверская область вновь вошла в ТОП-20 Национального туристического рейтинга

Тверская область второй год подряд удерживает ведущие позиции в Национальном туристическом рейтинге. В текущем году регион вновь вошел в первую группу – «двадцатку» лидеров и занимает 18-е место. Данные опубликованы Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом «Отдых в России». Это уже третье партнерское исследование, посвященное туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных путешественников.

По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, туризм является одним из приоритетных направлений развития региона. «Это единственная отрасль экономики, которая позволяет привлечь бесплатные инвестиции», – считает глава Верхневолжья, поясняя, что каждый гость за два дня пребывания в Тверской области, в среднем, оставляет в экономике региона 5-6 тысяч рублей. В настоящее время туристический поток в Тверскую область составляет порядка 1,5 млн человек. Игорь Руденя заявил о планах за ближайшие два-три года удвоить этот показатель.

«Тверская область, действительно, усилила работу по повышению туристической привлекательности. Это связано с комплексом мер, которые предложил губернатор Игорь Руденя, – считает Валерий Иванов, председатель Тверского регионального отделения Российского союза туриндустрии. – В их числе широкомасштабная кампания по ремонту дорог, ведущих к туристическим объектам, строительство гостиниц и отелей, объектов придорожного сервиса, разработка туристских маршрутов и ярких событий».

Эксперт отметил, что верным решением губернатора Игоря Рудни стало создание в структуре регионального правительства профильного министерства. Сейчас ведомство не только активно взаимодействует с представителями российского турбизнеса, но и занимается системным продвижением Тверской области среди зарубежных туроператоров и путешественников. В частности, в эти дни, 6 и 8 декабря, региональное министерство туризма представляет туристские возможности Тверской области крупнейшим туркомпаниям Китайской Народной Республики. Презентации состоятся в Пекине и Шанхае. На 2017 год запланировано 7 инфотуров по Тверской области для ведущих туроператоров, которые организуют приём туристов из Китая в России, а также журналистов отраслевых СМИ.

В этом году в Тверской области создан современный портал Welcometver.ru, где можно узнать об истории и достопримечательностях региона, объектах размещения и питания, существующих турпродуктах и даже проложить собственный маршрут. В ближайшей перспективе на портале будет доступно онлайн-бронирование мест в гостиницах и билетов в музеи.

Особое внимание в регионе уделяется восстановлению исторически значимых объектов. В частности, в конце ноября в Твери после многолетней реставрации открылся для посещений Тверской императорский дворец. В торжественной церемонии открытия приняла участие спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

«Это большое событие не только для Тверской области, но и всей России. В этих стенах ощущаешь Тверь с её богатым историческим наследием. Открытие императорского дворца позволит укрепить туристическую привлекательность региона», — сказала Валентина Матвиенко.

В Тверской области также популярны такие направления туризма, как паломнический, водный, деловой, гастрономический и агротуризм.

В регионе создана и развивается единственная в ЦФО особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Завидово», цель которой – привлечение частных инвестиций и создание комплексного всесезонного курорта мирового уровня, специализирующегося на семейном, въездном и деловом туризме, а также на дальнейшем развитии туристической отрасли Тверской области.

Национальный туристический рейтинг составляется с 2015 года на основе ряда критериев, в числе которых уровень развития гостиничного бизнеса и инфраструктуры, значимость туристической отрасли в экономике региона, популярность у туристов и продвижение туристического потенциала региона в информационном пространстве.

Павел Голованов.