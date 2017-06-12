ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ТВЕРСКОЙ ЖИЗНИ В НОЯБРЕ

Фонд «Петербургская политика» обозначил основные события социально-политической жизни Тверской области в ноябре

Развитие инфраструктуры и производственной сферы сформировало повестку позитивных событий, произошедших в Тверской области в ноябре. Эти данные приведены в ежемесячном мониторинге, опубликованном фондом развития общественных связей «Петербургская политика».

По мнению аналитиков фонда, одним из основных событий стало обсуждение губернатором Игорем Руденей и вице-президентом ОАО «РЖД» Олегом Тони вопросов развития железнодорожной и туристской инфраструктуры тверского региона. В планах долгосрочного развития компании – реализация новых проектов на территории Тверской области, в том числе проекта «Сонковский ход», который связан с увеличением пропускной способности железнодорожных путей в районе Сонково. Кроме того, губернатор Игорь Руденя акцентировал внимание на перспективах развития железнодорожного движения по другим направлениям, в том числе туристическим.

В числе значимых «Петербургская политика» отметила и встречу губернатора Игоря Рудени с министром энергетики РФ Александром Новаком по вопросам развития электросетевого комплекса Тверской области.

Фонд перечислил ряд инфраструктурных объектов в Тверской области, завершение работ на которых выстроилось в событийный ряд ноября. К ним, в частности относятся завершение ремонта участка автодороги Бежецк – Поречье и реконструкции моста через реку Уйвешь в Бежецком районе, ввод в эксплуатацию участка автодороги Тверь – Рождествено – 1-е Мая – Ильинское в направлении города Кимры и участка автодороги Селижарово – Оковцы – Малое Ананкино в Селижаровском районе, а также ввод в эксплуатацию газопровода среднего давления в Ржевском районе.

По версии фонда «Петербургская политика», в ноябре в Тверской области произошло три главных экономических события. Первое – одобрение Минпромторгом РФ заключения специнвестконтракта с компанией ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука», большую роль в продвижении которого сыграло руководство Тверской области и лично губернатор Игорь Руденя. Специальный инвестиционный контракт направлен на стимулирование инвестиций в создание и модернизацию промышленных производств на территории страны через предоставление инвесторам ряда льгот и преференций. Второе событие – планы компании «Евродон» по строительству в Тверской области комплекса по выращиванию утки и индейки. Замыкает «тройку» экономических событий выпуск первой партии продукции на новой мебельной фабрике в Торопце.

Фонд развития общественных связей «Петербургская политика» – независимая некоммерческая организация, созданная в 2002 году для изучения общественного мнения и социальных процессов в обществе, а также для проведения научных, социологических и политических исследований.

Павел Голованов.