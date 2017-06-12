МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ НА КУЛЬТУРУ ПОЧТИ 10 МИЛЛИОНОВ

Более 9,6 млн рублей выделено муниципалитетам Тверской области на развитие отрасли культуры

Более 9,6 млн рублей субсидий направлено 49 муниципальным образованиям Тверской области на поддержку отрасли культуры. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Свыше 5,1 млн рублей из этой суммы – средства федерального бюджета, 4,5 млн рублей – областного. Финансовую поддержку получат 33 района, 7 городских округов, 3 городских и 6 сельских поселений.

Одно из направлений государственной поддержки – подключение библиотек к сети интернет, развитие систем библиотечного дела и оцифровка данных. На эти цели предусмотрено порядка 3 млн рублей.

«Библиотеки всех муниципальных образований должны быть оцифрованы. Это часть работы по повышению качества жизни людей, которые проживают в отдаленных районах и сельской местности», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В результате экономии на эти цели также дополнительно выделено 822 тыс. рублей, которые направят Весьегонскому, Вышневолоцкому, Калязинскому, Кесовогорскому, Краснохолмскому, Ржевскому, Старицкому, Спировскому, Торжокскому районам, Филипповскому и Шишковскому сельским поселениям Бежецкого района.

Значительная часть средств – более 4 млн рублей – предусмотрена на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек. Благодаря сложившейся в ходе торгов экономии по этой статье также дополнительно выделено 110 тыс. рублей Вышневолоцкому, Кесовогорскому и Максатихинскому районам.

Кроме того, предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидий лучшим муниципальным учреждениям культуры в сельских поселениях и их сотрудникам – 2,4 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.