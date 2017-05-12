5 декабря – День добровольца (волонтера)

Уважаемые жители Тверской области!

Сегодня в нашей стране впервые отмечается День добровольца (волонтера).

Он был учрежден указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина как знак высокой оценки вклада добровольчества в экономическое и социальное развитие страны.

В Тверской области волонтерское движение объединяет десятки тысяч жителей во всех муниципальных образованиях региона. Деятельное участие в общественной жизни нашего края и всей России, помощь старшему поколению, реализация социально значимых проектов – все эти вопросы находятся в поле постоянного внимания добровольцев Верхневолжья.

Их активная гражданская и жизненная позиция служит сохранению и развитию давних традиций милосердия, неравнодушия, помощи ближним.

Поздравляю всех участников добровольческого движения с праздником! Желаю всем созидательной энергии, реализации планов и новых успехов!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.