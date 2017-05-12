В ТРОЙКЕ! ГУБЕРНАТОР РУДЕНЯ ВПЕРВЫЕ ПОДНЯЛСЯ ТАК ВЫСОКО В МЕДИАРЕЙТИНГЕ ПО ЦФО

Игорь Руденя впервые вошел в «тройку» лидеров медиарейтинга

Губернатор Тверской области Игорь Руденя занял 3-е место в медиарейтинге среди глав российских регионов Центрального федерального округа по итогам ноября. Впереди только глава Подмосковья Андрей Воробьев (2-место) и мэр Москвы Сергей Собянин (1-е место). В общероссийском списке Игорь Руденя также поднялся вверх на одну ступень – 27-е место. Эти данные опубликованы на сайте компании «Медиалогия».

Сами авторы рейтинга связывают укрепление позиций Игоря Рудени с рядом крупных региональных событий и заявлений губернатора. «Тверские власти намерены в течение ближайших двух лет ликвидировать очередь в ясли, сообщил журналистам губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая посетила Тверь с рабочей поездкой», – говорится на сайте «Медиалогии».

Информационно-аналитическая система также зафиксировала, сообщение Игоря Рудени о том, что в Твери досрочно завершат строительство трех объектов СУ-155. Помимо этого, компания ссылается на публикации в СМИ о предварительных итогах работы агропромышленного комплекса Тверской области в 2017 году, которые были рассмотрены на заседании регионального правительства под председательством губернатора Игоря Рудени.

«Руководитель Тверской области впервые занимает позиции на вершине медиарейтинга, но тенденции к лидерству наблюдаются практически весь период работы Игоря Рудени в регионе. С апреля этого года Игорь Михайлович стабильно на 4-й позиции в рейтинге, а теперь вполне закономерно перешел в «тройку» лидеров», – отмечает исполняющая обязанности ректора Тверского госуниверситета Людмила Скаковская. – Грамотная информационная политика позволяет привлекать внимание широкого круга региональных и федеральных СМИ к деятельности губернатора и Правительства Тверской области, причем Игорь Руденя практически всегда оказывается на волне федеральной информационной повестки».

Эксперт подчеркнула особенность ноябрьского рейтинга «Медиалогии»:

«Этот оценочный период, пожалуй, более объективен к губернаторам. В стране закончился многомесячный хайп, связанный с выборами глав субъектов, началась рутинная работа. Информационный поток в регионах тоже вернулся в привычное русло, что обеспечило Игорю Рудене высокий результат и даже рост медиарейтинга», – считает Людмила Скаковская.

По мнению эксперта, положительный эффект дает и активное участие Игоря Рудени в мероприятиях федерального уровня, таких, как пленарное заседание Всероссийского форума легкой промышленности, которое состоялось в конце ноября.

Людмила Скаковская также обратила внимание, что в ноябре Тверскую область посетила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. В ходе рабочей встречи с Игорем Руденей обсуждался обнародованный накануне «демографический пакет» Владимира Путина. «Поскольку это было первое детальное обсуждение новых инициатив главы государства на таком статусном экспертном уровне, средства массовой информации уделили диалогу Матвиенко и Рудени много внимания», – говорит эксперт.

Основу рейтинга составляет МедиаИндекс - показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Индекс рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа по методике, разработанной компанией «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа и PR. Значение МедиаИндекса определяется для каждого объекта (компании, персоны, бренда) в каждом сообщении СМИ.

Михаил Бородов.