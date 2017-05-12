ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА - НА ЗАРПЛАТЫ ПЕДАГОГАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Тверской области более 99 млн рублей направлено на обеспечение уровня средней зарплаты работникам допобразования

В Тверской области более 10,2 млн рублей дополнительно выделено на достижение уровня средней заработной платы работникам допобразования в рамках майских указов Президента РФ Владимира Путина. Вопрос обсуждался сегодня, 5 декабря, на заседании Правительства Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

«Реализация майских указов – это основа для дальнейшей работы по решению актуальных задач развития региона в экономике, социальной сфере, ЖКХ, достижению позитивных изменений в важных для населения сферах», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Этот тема обсуждалась на встрече Игоря Рудени с Председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко 30 ноября.

«В федеральном бюджете предусмотрено порядка 100 млрд рублей дополнительно регионам на выполнение майских указов Президента, чтобы привести зарплаты бюджетников, врачей, учителей к уровню не ниже среднего по области», – сообщила Валентина Матвиенко.

Дополнительные средства на достижение уровня средней заработной платы работникам допобразования направлены 21 муниципальному образованию Тверской области. Ранее 43 муниципалитетам региона выделено 89 млн рублей. Таким образом, общая сумма субсидий на эти цели в 2017 году составила порядка 99,2 млн рублей.

В настоящее время в учреждениях дополнительного образования региона трудятся около 1500 педагогов, которые воспитывают более 45 тысяч детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.