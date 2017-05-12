ГУБЕРНАТОР ИГОРЬ РУДЕНЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЛАВНЫМ ТВЕРСКИМ ГВАРДЕЙЦЕМ

Игорь Руденя провёл встречу с начальником Управления Росгвардии по Тверской области Павлом Калантаевским

5 декабря в региональном Правительстве Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Тверской области Павлом Калантаевским, который назначен на должность 27 ноября. Руководителя ведомства представил главе региона заместитель командующего Центральным округом Росгвардии по работе с личным составом Андрей Щербина.

«Тема, которая для нас сейчас является основной — это поддержание общественного порядка на территории региона. Что касается вопросов экономики, в приоритете борьба с нелегальной миграцией, проведение профилактических мероприятий совместно с Росгвардией», — обозначил Игорь Руденя.

На территориальный орган войск национальной гвардии РФ по Тверской области возложены функции по обеспечению общественной безопасности, безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, борьбе с терроризмом и экстремизмом, осуществлению федерального государственного надзора за оборотом оружия и частной охранной деятельностью, а также другие задачи.

Павел Калантаевский родился в Черкесске, получил образование в Московском университете МВД России, Московском экономическом социальном институте, Академии управления МВД России.

С 1998 по 2006 год нёс службу в органах внутренних дел Карачаево-Черкесской республики на разных должностях. В 2006-2016 годах работал в органах внутренних дел Московской области. До назначения на должность начальника управления Росгвардии по Тверской области являлся заместителем начальника штаба Главного управления Росгвардии по Московской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.