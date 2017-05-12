ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ: Вячеслав Воробьев: открытие Тверского Императорского дворца привлечет в регион туристов

Вячеслав Воробьев: открытие Тверского Императорского дворца привлечет в регион туристов

30 ноября состоялось торжественное открытие Тверского Императорского дворца с участием Председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко и Губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Этот уникальный объект федерального культурного наследия, который в 2012 году был закрыт на реставрацию, сегодня, наконец, обрел свой исторический облик. По мнению специалистов, Дворец занимает заметное место на культурной и туристической карте Верхневолжья и всей страны.

Краевед, доктор культурологии, профессор, помощник члена Совета Федерации Российской Федерации В.П. Лукина по работе в Тверской области Вячеслав Воробьев особо отметил исключительную историческую ценность обновленного Тверского Императорского дворца:

- Путевой дворец – это национальное достояние, гордость не только нашего края, но и всей России. Это чудесный памятник архитектуры в стиле классицизма. Сюда приезжали царственные особы, здесь бывали выдающиеся личности того времени. Здесь историк Николай Карамзин впервые читал Александру I главы из еще не опубликованного труда «История государства Российского». Два с половиной века назад Путевой дворец был самым значительным зданием во всей Тверской губернии. Это можно сказать и про отреставрированный Дворец, имея в виду архитектуру и историю, которые усиливаются природной составляющей – он стоит на живописном берегу Волги.

По мнению Вячеслава Михайловича, Путевой дворец представляет повышенный интерес для туристов, в том числе из других регионов и стран. Это прекрасная возможность прикоснуться к русской культуре, истории 18 века и для гостей, и для жителей, и для школьников, которые по инициативе Губернатора Тверской области Игоря Рудени уже бывают здесь с экскурсиями.

- Тверской Императорский дворец – это визитная карточка нашего края. Очень важно, что Правительство Тверской области уделяет большое внимание его развитию как ключевому туристскому объекту региона, - подытожил Вячеслав Воробьев.

Михаил Бородов.