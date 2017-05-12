ОБСУЖДЕНИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ: КАК НЕ ДЕЛАТЬ ДОЛГИ?

Долговую политику Тверской области на 2018-2020годы обсудили на заседании регионального Правительства

Утверждение долговой политики Тверской области на 2018 и плановый период 2019-2020 годов стало одним из вопросов повестки заседания Правительства региона, которое сегодня, 5 декабря, провел Губернатор Игорь Руденя.

С 1 января 2018 года начнется реализация программы реструктуризации задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам сроком на семь лет. Об этом объявил Президент Владимир Путин на заседании президиума Государственного совета РФ 22 сентября. Программа позволит регионам существенно сократить объем рыночных заимствований, необходимых для рефинансирования данных кредитов, а следовательно, и расходы на обслуживание госдолга.

«Благодаря программе, объявленной Президентом, высвободившиеся средства планируем, в том числе направить на строительство детской областной клинической больницы. Это лучший показатель того, как должны работать финансы в областном бюджете», – считает Игорь Руденя.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе рабочего визита в Тверскую область 30 ноября отметила серьезную работу, которая ведется Правительством региона в этом направлении.

«Вам удалось не только снизить задолженность по госдолгу, но и изменить его структуру. Замена коммерческих кредитов бюджетными позволяет высвободить средства, которые ранее тратились на уплату процентов и направить их на решение социальных вопросов, повышение благосостояния населения и другие приоритетные цели», – сказала Валентина Матвиенко на двусторонней встрече с Игорем Руденей.

На заседании Правительства региона определены основные задачи реализации долговой политики в 2018-2020 годах. Это обеспечение сбалансированности областного бюджета при наименьшем уровне затрат на обслуживание госдолга, а также полное и своевременное исполнение долговых обязательств региона.

Справочно: Государственный долг Тверской области по итогам 2016 года уменьшился на 1,6 млрд рублей – до 26,4 млрд рублей. Кроме того, существенно сокращены расходы на обслуживание госдолга – с 1,7 млрд рублей в 2014 году до 0,9 млрд рублей в 2016 году. Сэкономленные средства направляются на приоритетные проекты, в том числе реализацию майских указов Президента РФ по повышению заработной платы, переселению граждан из аварийного жилого фонда, строительству школ и детских садов и другие.

Пресс-служба Правительства Тверской области.