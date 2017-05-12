УСИЛИТЬ РАБОТУ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ

В ходе детской оздоровительной кампании 2018 года в Тверской области будет усилена образовательно-воспитательная работа.

Сегодня, 5 декабря, Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Первым вопросом повестки дня обсудили организацию отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков на территории Верхневолжья в 2018 году. На проведение оздоровительной кампании в консолидированном бюджете региона на следующий год заложено свыше 674 млн рублей — на 28,5 млн больше, чем в 2017-м. В частности, 481 млн рублей — средства региона. Софинансирование также предоставляется из местных бюджетов и внебюджетных источников.

Готовность организаций и лагерей должна быть обеспечена к 15 мая. Планируется, что разными формами отдыха в течение года будут охвачены более 83 тысяч детей. В первую очередь — ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, состоящие на разных видах учёта, нуждающиеся в оздоровлении.

«На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин выступил с рядом инициатив в области семейной политики, решения демографических проблем. Создание возможностей для содержательного отдыха, улучшения состояния здоровья и приобщения к труду – это важная часть нашей общей работы по поддержке семьи и детства», — обозначил Игорь Руденя.

Глава регион подчеркнул: особое внимание должно быть уделено организации питания, медицинской помощи, безопасности детей на территории лагерей.

С 2017 года заниматься обеспечением отдыха детей могут только организации, включённые в соответствующий реестр. В настоящее время в реестре Тверской области — 673 организации, в том числе загородные оздоровительные, летние пришкольные, палаточные лагеря. Игорь Руденя поручил рассмотреть возможность по увеличению числа оздоровительных организаций с круглосуточным пребыванием на юго-западе и северо-востоке региона.

По мнению Губернатора, одна из ключевых задач оздоровительной кампании — воспитательная работа, направленная на формирование у детей чувства патриотизма, желания жить и развиваться в родном регионе.

«Нужно организовывать встречи и совместные мероприятия со спортсменами, творческими коллективами, проводить занятия с экспертами по вопросам истории Тверской области, экологии, права. Очень важно обеспечить детям возможности посещения достопримечательностей нашего региона», — отметил Игорь Руденя.

Тематика профильных смен в летних лагерях – просветительские, научно-исследовательские, спортивные, профориентационные. В лагерях дневного пребывания организуют мероприятия, связанные с конкретными датами в истории России и Тверской области.

Игорь Руденя поддержал предложение уполномоченного по правам ребёнка в Тверской области Ларисы Мосолыгиной о проведении в муниципалитетах в каникулярное время показов лучших отечественных фильмов для детей и подростков.

В 2018 году продолжится реализация просветительских программ по изучению истории Тверской области — «Живые уроки» и «Нас пригласили во Дворец». Ученики начальной школы во время летней оздоровительной кампании присоединятся к проектам «Дорогою добра», «Уроки милосердия», «Мой отчий край», «Зарядка». Приоритетные программы для среднего звена — военно-патриотические палаточные лагеря, игра «Орлёнок», экологическая школа «Академия леса», культурно-образовательный проект «Лето в Берново».

Проекты для учеников старших классов реализуются совместно с колледжами и вузами и направлены на профориентацию и дополнительное образование молодёжи. Это «Инженерные каникулы», #Внауке, «Школа С.А. Рачинского», «Экологический десант», «День дворового спорта» и другие.

В Тверской области старшеклассникам и студентам оказывают содействие в устройстве на работу во время каникул в малом и среднем бизнесе, сельском и лесном хозяйстве, сфере соцзащиты. Планируется, что в каникулярный период 2018 года таким образом будут трудоустроены более 5930 молодых людей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.