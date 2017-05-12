ПРЕМИЯ ДЛЯ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Тверская область отмечена премией журнала «SportsFacilities» за работу по установке спортивных плоскостных сооружений в районах

Тверская область стала лауреатом премии журнала «SportsFacilities» в номинации «Сооружения и индустрия спорта. Спортивные сооружения. Итоги года 2017» на форуме «Sport City 2.0», который прошел в подмосковном Доме правительства. Регион получил награду за реализацию программы по установке плоскостных сооружений в городских и сельских поселениях Верхневолжья.

Привлечь к систематическим занятиям физкультурой и спортом до 40% процентов населения к 2020 году – такую задачу поставил Президент России Владимир Путин.

«Чтобы обеспечить доступность спорта, нужно разработать и утвердить дорожную карту по установке новой спортивной инфраструктуры и модернизации имеющейся. Люди должны знать, когда и какой объект будет установлен на их территории, чтобы понимать перспективы муниципалитета», – обозначил Губернатор Игорь Руденя на одном из заседаний регионального Правительства, посвященном этой теме.

С 2017 года предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на установку спортивных плоскостных сооружений в рамках государственной программы «Физическая культура и спорт в Тверской области на 2017-2022годы».

По итогам конкурсного отбора осенью 2017-го установлено 13 сооружений в Бежецке, Торжке, Весьегонском, Западнодвинском, Кувшиновском, Лихославльском, Кимрском, Бологовском, Калининском, Вышневолоцком, Старицком районах. Программой также предусмотрен монтаж 27 комплектов уличных тренажеров. На эти цели было направлено почти 34 млн рублей из областного бюджета.

Работа по развитию доступной спортивной инфраструктуры в городских и сельских поселениях будет продолжена. В Тверской области планируется установить 45 площадок для мини-футбола с искусственным покрытием и столько же комплектов уличных тренажеров. Кроме того, регион подал заявку на установку 10 школьных стадионов по социальной программе «Газпром – детям».

Правительством области также рассматривается возможность возведения в муниципальных образованияхмалобюджетных универсальных спортивных залов. Реализовать первый подобный проект планируется в следующем году.

Пресс-служба Правительства Тверской области.