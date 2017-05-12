БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ НАХОДОК НА МЕСТЕ СОБОРА

Более тысячи ценных находок обнаружили археологи на месте восстановления Спасо-Преображенского собора в Твери

4 декабря губернатор Игорь Руденя провел очередное совещание по восстановлению Спасо-Преображенского собора в Твери. Первым вопросом повестки дня стало обсуждение организаций, претендующих выступить генеральным подрядчиком при проведении строительных работ.

«Возрождение Спасо-Преображенского собора – это наш долг перед предшествующими и будущими поколениями, знак преемственности истории, богатых духовно-нравственных и патриотических традиций тверской земли. Работы по его восстановлению должна вести надежная организация, имеющая большой опыт работы в строительной сфере», - обозначил Губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул – возведение собора должно вестись в полном соответствии с утвержденным ранее планом-графиком и соблюдением требований к качеству.

Также на совещании обсуждался вопрос проведения археологических раскопок на месте воссоздания колокольни. Работы будет проводить Институт археологии РАН.

Игорь Руденя отметил – археологические находки должны лечь в основу музейной экспозиции. Это позволит жителям региона и туристам понять, каким собор был в первоначальном виде и как с годами менялся его внешний облик.

По словам руководителя археологической экспедиции Александра Хохлова, за время проведенных ранее раскопок на месте восстановления Спасо-Преображенского собора уже обнаружено более тысячи ценных находок – керамических предметов, монет, архитектурных деталей. Обсуждалось, что в дальнейшем это может быть отражено и в специальном сборнике, который станет пособием для экскурсоводов.

Значимость восстановления Спасо-Преображенского собора подчеркнула Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе своего недавнего визита в Тверскую область. В частности, глава Совфеда отметила, что возрождение исторического архитектурного и культурного наследия является символом возвращения к истокам, духовным традициям.

Завершение основных работ по восстановлению собора планируется приурочить к торжественным мероприятиям, посвященным 700-летию со дня преставления святого благоверного князя Михаила Тверского, которые пройдут в декабре 2018 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области.