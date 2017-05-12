АЛЕКСЕЙ ТИТОВ ИЗБРАН ГЛАВОЙ ОСТАШКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Главой Осташковского городского округа избран Алексей Титов

04 декабря состоялось заседание Осташковской городской Думы, депутатам предстояло избрать главу муниципального образования.

В конкурсе на эту должность участвовало шесть человек. Решением конкурсной комиссии на рассмотрение депутатов были представлены две кандидатуры, набравшие наибольшее количество голосов. Это первый заместитель Председателя Правительства Тверской области Алексей Титов и заместитель Министра образования региона Дмитрий Куликов.

На заседании присутствовали все 19 депутатов Думы. Парламентарии единогласно выступили за назначение на должность главы Осташковского городского округа Алексея Титова - опытного руководителя, который долгое время управлял Селижаровским районом и возглавлял Ассоциацию «Совет муниципальных образований Тверской области».

Именно эти качества сыграли решающую роль в решении Губернатора Игоря Рудени предложить Алексею Титову стать кандидатом на должность главы Осташковского городского округа. Предложение прозвучало на встрече главы региона с первым заместителем Председателя Правительства Тверской области 17 ноября.

«Это муниципалитет, который имеет для нас большое значение. С учетом вашего опыта работы в областном Правительстве, а также в сфере муниципального управления хочу предложить вам участвовать в конкурсе на должность главы округа как кандидата от Правительства региона», – сказал тогда Игорь Руденя.

Осташковский городской округ с расположенным на его территории озером Селигер является одной из самых перспективных для развития территорий Тверской области. Однако, несмотря на огромный туристский, экономический потенциал, в муниципалитете не находилось руководителя, способного навести там порядок. Алексею Титову уже в ближайшее время нужно решить ряд важных задач: обеспечить утверждение Устава муниципального образования, принятие бюджета городского округа на предстоящий год. В перспективе новому главе предстоит вывести селигерский край в число лидеров экономического роста, сделать территорию привлекательной для инвестиций, комфортной как для многочисленных туристов, так и для местных жителей.

Павел Голованов.