ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТВЕРСКИХ ТУРИСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ КИТАЙСКИМ ТУРИСТАМ

Тверская область презентует свой туристский потенциал в Китае

Туристские возможности Тверской области представят крупнейшим туркомпаниям Китайской Народной Республики, которые отправляют туристические группы в Россию. Презентации состоятся 6 декабря в Пекине (конференц-зал отеля Ritan Hotel Beijing) и 8 декабря в Шанхае (площадка отеля Jiulong Hotel). Мероприятия организованы в рамках комплексной программы по продвижению потенциала Верхневолжья на китайском туристическом рынке.

«Туризм — это единственная отрасль экономики, которая позволяет привлечь бесплатные инвестиции в регион: каждый турист, приезжая на два дня, оставляет в среднем 5-6 тысяч рублей. Нами поставлена задача за ближайшие пять лет увеличить турпоток в регион вдвое», — обозначил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

По мнению главы региона, одним из инструментов роста этого показателя может стать привлечение на территорию Верхневолжья транзитного потока туристов из КНР, путешествующих по маршруту «Москва - Санкт-Петербург». В прошлом году столицы посетили 48% гостей из Китая, или 365 тысяч человек.

На каждую из презентаций в Пекине и Шанхае приглашены около 70 туроператорских компаний. Будут представлены популярные объекты туризма Тверской области, туристические маршруты, а также музеи и отели. Запланирован розыгрыш призов — двух сертификатов на проживание в номере-люкс в одном из лучших отелей города Твери на две персоны.

Специально к мероприятию созданы путеводитель на китайском языке по основным достопримечательностям Верхневолжья и магнит с изображением туристского логотипа региона и надписью «Тверская область» на китайском языке.

Презентации туристского потенциала в КНР организованы Правительством Тверской области совместно с ассоциацией в сфере российско-китайского туризма «Мир без границ». 27 сентября, на I Тверском туристском форуме, Министерство туризма региона и ассоциация подписали соглашение о сотрудничестве. Документ также предусматривает проведение мастер-классов и обучающих мероприятий для представителей тверской туриндустрии, организацию серии информационных туров.

На 2017 год запланировано 7 инфотуров по Тверской области для ведущих туроператоров, которые организуют приём туристов из Китая в России, а также журналистов отраслевых СМИ.

В программы поездок включено посещение 21 города и населённого пункта региона, музеев, объектов размещения и питания, представление новых интерактивных программ, участие в мастер-классах. Часть туров уже состоялась в сентябре и ноябре.

Также проведён семинар для представителей туристского бизнеса, руководителей организаций сферы туризма и гостеприимства Верхневолжья по вопросам работы с туристами из Китая. Участники обсудили особенности работы с китайскими туристами в части питания, сопровождения, ведения экскурсий, обслуживания, этикета.

Пресс-служба Правительства Тверской области.