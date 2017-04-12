Финграмотность - забота государственная

Вопросы финансовой грамотности населения обсудили участники координационного совещания при главном федеральном инспекторе по Тверской области

Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу гостеприимно распахнуло свои двери для участников координационного совещания по вопросам повышения финансовой грамотности. В нем приняли участие представители службы главного федерального инспектора по Тверской области, руководители территориальных органов власти и подразделений федеральных государственных учреждений в регионе.

Управляющий Отделением Тверь ГУ Банка России по ЦФО Николай Комаров и врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов рассказали участникам совещания о положительной практике, которая уже сложилась в этом направлении работы. В разных городах и поселках области, на предприятиях, в социальных учреждениях, учебных заведениях регулярно проходят «круглые столы», лекционные занятия, деловые встречи. Второй год подряд Отделение Тверь ГУ Банка России по Центральному федеральному округу принимает экскурсантов и гостей Дня открытых дверей. Важное значение имеет активная позиция региональных СМИ, которые позволяют максимально широкому кругу жителей региона получать финансовые знания, которые окажут добрую службу.

Как подчеркнул представитель Банка России, в современном мире финансовая грамотность – одно из условий, которое позволяет добиваться успеха. «Для человека любой профессии и социального статуса быть финансово грамотным – значит уметь рационально управлять своими расходами и доходами, умело пользоваться финансовыми инструментами и услугами, избегать финансовых ошибок и оценивать риски, отстаивать свои права и понимать свою ответственность», - отметил Николай Комаров.

Участники координационного совещания при главном федеральном инспекторе по Тверской области не только выслушали интересные доклады и обменялись мнениями, но и увидели ролик о том, как «делают» деньги: о процессе изготовления монет и банкнот Банка России.

Отделение по Тверской области

Главного управления Банка России

по Центральному федеральному округу.