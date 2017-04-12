Мнение эксперта. "ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПАКЕТ" ПРЕЗИДЕНТА.

«Демографический пакет» Президента поможет развитию Тверской области

30 ноября в Тверской области с рабочим визитом побывала Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.Одним из пунктов программы визита стала встреча с женщинами – лидерами деловых и общественных организаций Верхневолжья, руководителями органов местного самоуправления. Особое место в состоявшейся дискуссии было отведено вопросам семьи и демографии.

В следующем году начнется реализация «демографического пакета», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Валентина Матвиенко отметила, что на региональном уровне нужны собственные меры поддержки семей с детьми.

Своим мнением о том, что получит Тверская область в результате этой работы, делится член Общественной палаты Тверской области, главный врач ГБУ здравоохранения Тверской области «Центр специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева», Заслуженный врач России Каринэ Александровна Конюхова:

- Реализация инициатив Президента в социально-демографической сфере станет серьезным вкладом в рост населения Тверской области. На примере программы материнского капитала мы смогли убедиться, что такие решения действительно работают и дают весомый результат. У молодежи, у молодых семей появятся новые возможности, новые шансы начать самостоятельную полноценную жизнь. И хочется, конечно, чтобы планы нашего нового поколения были связаны с Тверской областью.

Приятно, что Валентина Матвиенко, третье лицо государства, готова продвигать наши региональные инициативы на федеральном уровне. Такие встречи очень ценны для нас. И надо отдать должное Губернатору Тверской области Игорю Михайловичу Рудене: за полтора года он сумел так сконцентрировать федеральные ресурсы на благо территории, как не удавалось еще никому. Но такой формат работы губернатора налагает большую ответственность и на нас. Каждый, кто выступает с важной инициативой, должен быть готов принять участие в ее реализации и отвечать за результаты своего труда.

Михаил Бородов.