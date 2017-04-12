НАЙДЕННЫЕ ТОРЖОКСКИМИ ПОИСКОВИКАМИ ОСТАНКИ КРАСНОАРМЕЙЦА БУДУТ ЗАХОРОНЕНЫ НА ТАМБОВЩИНЕ

Останки красноармейца Леона Почебытова, найденные в Тверской области, передадут для захоронения в тамбовский регион

Сегодня, 4 декабря, в рамках торжественных мероприятий к Дню неизвестного солдата в Зубцове состоится церемония передачи останков красноармейца Леона Леонтьевича Почебытова для дальнейшего захоронения на малой родине, в тамбовском регионе. Работа ведётся при содействии Правительства Тверской области.

«Это очень важно – помогать людям обретать своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны. Поисковое движение играет большую роль в патриотическом воспитании молодёжи Верхневолжья. Ребята, которые участвуют в экспедициях, лучше своих сверстников понимают, какую цену наша страна заплатила за Победу и что такое настоящий патриотизм», — считает Губернатор Игорь Руденя.

Известно, что Леон Почебытов родился в 1923 году в деревне Федоровка Тамбовской области. На фронт ушел добровольцем в октябре 1941-го, пропал без вести в 1942 году.

В ноябре этого года останки красноармейца были найдены торжокским поисковым отрядом «Виктория» неподалёку от деревни Лыщево Зубцовского района. При бойце находилась именная вещь, которая и помогла установить его личность и найти родственников.

На родину останки красноармейца доставят представители тверского регионального отделения «Поискового движения России». Планируется, что 13 декабря они будут захоронены с отданием воинских, гражданских и духовных почестей. Могила Леона Почебытова будет зарегистрирована как воинское захоронение.

Всего в поисковых работах Вахты памяти 2017 года в Зубцовском районе приняли участие 27 поисковых объединений и отрядов из Тверской, Московской, Ярославской, Челябинской областей, Республик Якутия, Мордовия, Чувашия. Подняты 430 павших воинов, из них 423 захоронены в братских могилах в селе Погорелое Городище и деревне Веригино. Останки шести красноармейцев уже переданы для захоронения в Нижегородскую, Ярославскую, Московскую, Тамбовскую области.

Общие итоги Вахты памяти на территории Верхневолжья будут подведены в середине декабря.

В июне текущего года родственникам в Нижний Тагил переданы останки бойца Александра Карпова, поднятые в Западнодвинском районе.

В августе при поддержке Правительства Тверской области состоялась торжественная передача региону останков красноармейца Сергея Бобрикова, уроженца Кесовогорского района, который погиб в 1944 году при освобождении Эстонии. Боец был обнаружен эстонским военно-историческим клубом «Фронт Лайн».

Работа по увековечению памяти погибших в годы Великой Отечественной войны в Тверской области организована с 1988 года. За почти 30 лет отряды из разных регионов подняли и захоронили останки более 55 тысяч солдат и офицеров Красной Армии.

На территории Верхневолжья в настоящее время действуют 54 поисковых объединения, в состав которых входят порядка 900 поисковиков.

В апреле-мае 2017 года состоялась Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». По инициативе Губернатора Игоря Рудени и Министра культуры РФ Владимира Мединского Тверская область стала её постоянным местом проведения. Проект поддержал Президент России Владимир Путин.

К началу экспедиции в Ржеве было открыто специализированное модульное хранилище для останков и личных вещей найденных солдат и офицеров, аналогов которому нет в других регионах.

В поисковых работах в Ржевском районе были задействованы более 500 поисковиков из России, Казахстана, Германии и военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Минобороны РФ. За две недели они подняли останки более 300 красноармейцев. Установлены имена воинов из Тверской, Новосибирской, Свердловской, Орловской областей, республики Татарстан и других регионов, а также Украины.

Во время церемонии закрытия лагеря на мемориале «Парк мира и примирения» в Ржеве в торжественной обстановке были захоронены останки 1068 советских солдат и офицеров, найденные в 2017 году и за последние несколько лет.

Пресс-служба Правительства Тверской области.